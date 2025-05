Manchester City, Chelsea et Newcastle se qualifient pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de Premier League. Manuel Akanji et Fabian Schär seront donc à nouveau sur le devant de la scène européenne l'année prochaine.

Manchester City, Newcastle et Chelsea qualifiés pour la Ligue des champions

Manchester City, Newcastle et Chelsea qualifiés pour la Ligue des champions

Manuel Akanji et Fabian Schär jubilent!

Fabian Schär jouera pour la deuxième fois la Ligue des Champions avec Newcastle. Photo: ADAM VAUGHAN

ATS Agence télégraphique suisse

Manuel Akanji et Fabian Schär disputeront la prochaine Ligue des Champions. Manchester City, Chelsea et Newcastle ont obtenu les trois derniers billets qualificatifs pour la Ligue des champions à l'issue de l'ultime journée de Premier League, dimanche, rejoignant le champion Liverpool et son dauphin Arsenal.

Si le Manchester City de Manuel Akanji n’a pas tremblé à Londres où il s’est imposé 2-0 devant Fulham pour assurer sa place parmi les cinq premiers du classement, le Newcastle de Fabian Schär a bien failli passer à la trappe. Contre toute attente, les Magpies se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse face à Everton. Mais la défaite 2-0 d’Aston Villa face à Manchester United leur a permis de monter tout de même dans le bon wagon.

Un carton rouge dévastateur

A Old Trafford, Aston Villa a été réduit à dix juste avant la mi-temps en raison de l’expulsion de son gardien Emiliano Martinez pour une faute de dernier recours. Les Mancuniens ont su exploiter pleinement cette supériorité numérique pour forcer la décision grâce une réussite d’Amad Diallo et un penalty de Christian Eriksen.

Enfin Chelsea, à trois jours de sa finale de la Conference League contre le Betis Séville, s’est également qualifié pour la Ligue des Champions. Les Londoniens ont gagné 1-0 à Nottingham sur un but de Levi Colwill.

Le Soulier d'or pour Salah

Mohamed Salah a sauvé Liverpool d'une défaite contre Crystal Palace (1-1) dimanche. Il a égalisé à la 85e sur une remise de Cody Gakpo, alors que son équipe de Liverpool évoluait en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Ryan Gravenberch en seconde période.

L'Egyptien a porté son total à 29 buts cette saison en Premier League, six de plus que le deuxième meilleur artificier Alexander Isak avec Newcastle. Erling Haaland, buteur dimanche sur pénalty avec Manchester City contre Fulham, complète le podium avec 22 réalisations.

Salah termine la saison comme meilleur buteur du championnat d'Angleterre pour la quatrième fois de sa carrière, une performance que seul Thierry Henry avait accompli avant lui. L'Egyptien avait déjà dominé le classement des buteurs en 2017-2018 (36 buts), 2018-2019 (38 buts) et 2021-2022 (35 buts).