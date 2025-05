Alisha Lehmann va-t-elle saisir sa chance cette fois? Photo: TOTO MARTI

La dernière apparition d'Alisha Lehmann en équipe de Suisse reste pour l'heure sa première période catastrophique face à l'Allemagne à Zurich, en novembre dernier. Logiquement sortie à la pause par Pia Sundhage pour mettre un terme à une prestation malaisante, la Bernoise n'a dès lors plus été appelée. Là aussi, rien à dire: ses prestations à la Juventus ne le justifiaient pas. Entre blessures, méformes et inefficacité chronique, l'attaquante ne méritait pas d'effectuer son retour en équipe de Suisse.

Une ultime chance de participer à l'Euro

Pia Sundhage, qui fonctionne au mérite sportif et non pas au nombre de likes sur Instagram, avait décidé de se priver d'elle pour le rassemblement qui débute lundi à Saillon et verra la Suisse affronter la France et la Norvège pour les deux derniers matches de Ligue des Nations. Mais une série de blessures, dont les dernières de Lara Marti et d'Alena Bienz ces tout derniers jours, ont conduit la sélectionneure suédoise à rappeler Alisha Lehmann, laquelle se voit donc offrir une ultime chance au meilleur moment.

Si elle brille à l'entraînement lors de ce stage et qu'elle obtient du temps de jeu face à la France ou face à la Norvège, et qu'elle l'utilise à bon escient, alors Alisha Lehmann aura une chance de monter dans le train de l'Euro, elle qui affirme qu'il s'agit de «son plus grand rêve», après avoir refusé de participer au précédent, en Angleterre en 2022.