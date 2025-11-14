L’annonce en a surpris plus d'un en Suisse centrale. Fin août, le FC Lucerne révélait que Sascha Britschgi, l’un de ses joueurs, partait pour Parme en Série A. «Sascha qui ?» se sont demandés certains. Quelques semaines plus tôt, ce jeune adulte, d'un père suisse et d’une mère camerounaise, venait à peine d’être promu dans l’équipe première du FCL.
«J’aurais aimé rester à Lucerne, mais on ne sait jamais quand et si une telle opportunité se présentera à nouveau», confie Sascha Britschgi à Blick. Pour lui, il fallait du courage pour faire ce pas. «Mais dès le départ, j’étais sûr que c’était la bonne décision». Le transfert surprend d'autant plus que le latéral ne compte que trois apparitions en Super League avant son départ.
Des débuts marquants en Italie
Le courage est récompensé. En Coupe contre La Spezia, il débute dans le onze de départ et marque immédiatement son premier but pour ce club historique, triple vainqueur de la Coupe d’Europe dans les années 1990 et ayant vu évoluer des légendes comme Gianluigi Buffon ou Fabio Cannavaro. Sascha Britschgi s’est ensuite imposé comme titulaire.
Le point d’orgue jusqu'à ce jour? Le match de samedi dernier contre le Milan AC (2-2), où Sascha Britschgi était à l'origine des deux buts de son équipe. «Jouer contre des idoles comme Luka Modric et Rafael Leão, c’est vraiment spécial», témoigne-t-il. Après le coup de sifflet final, il échange son maillot avec Leão, un geste symbolique. Son téléphone portable, lui, a littéralement explosé de messages de félicitations via WhatsApp et Instagram.
Le soutien de Mario Frick
Sascha Britschgi est né et a grandi à Lucerne. À quatre ans, il suit son frère aux Kickers Lucerne, avant de rejoindre le FCL, où il gravit toutes les étapes du centre de formation. Ses clubs préférés? Dortmund et Barcelone. Sa grande idole: Neymar. Sur le plan technique, il se réfère à Trent Alexander-Arnold pour sa position de latéral droit.
Depuis l’enfance, son rêve est de devenir professionnel et de jouer en équipe première du FCL. «Passer directement des M16 aux M18 m’a montré que ce rêve pouvait devenir réalité», explique-t-il. Il souligne aussi le rôle crucial du club dans sa formation: «Le FCL est très familial. Les jeunes sont encouragés individuellement, ce qui donne confiance en soi.» Et il rend hommage à Mario Frick, qui mise sur les jeunes talents et leur donne la chance de jouer. «Je lui dois beaucoup, ainsi qu’au club.»
Sascha Britschgi est le troisième junior du FCL à franchir le pas vers l’étranger, après Ardon Jashari et Luca Jaquez. En Italie, il s’adapte rapidement à l’intensité et au rythme plus élevés de la Série A. «La plus grande différence se situe dans le domaine tactique. Défensivement et offensivement, on travaille énormément.» Pratiquement ambidextre, il convainc rapidement l’entraîneur Carlos Cuesta. «Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, mais j’ai travaillé dur et j’ai été récompensé», admet-il.
La foi comme moteur
À Parme, il vit avec son frère et consacre son temps libre à la récupération physique. La foi l’aide aussi à garder le cap. «Depuis mon enfance, je vais régulièrement à l’église avec ma mère. Aujourd’hui, je n’ai plus autant de temps, mais je prie souvent et je lis la Bible ou la Kicker-Bibel, où d’anciens grands joueurs comme Zé Roberto ou Cacau partagent leurs expériences.»
Pour l’instant, Sascha Britschgi se prépare avec l’équipe suisse des moins de 21 ans pour les matches de qualification à l’Euro contre la France et le Luxembourg. Une convocation avec l’équipe nationale A ? «C’est un rêve, mais je reste concentré. Ma devise: vivre le moment présent, profiter et jouer simplement au football.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
11
14
24
2
AS Rome
11
7
24
3
Milan AC
11
8
22
4
SSC Naples
11
6
22
5
Bologne FC
11
10
21
6
Juventus Turin
11
4
19
7
Côme 1907
11
6
18
8
Sassuolo
11
2
16
9
Lazio Rome
11
4
15
10
Udinese Calcio
11
-5
15
11
US Cremonese
11
-1
14
12
Torino FC
11
-6
14
13
Atalanta Bergame
11
2
13
14
Cagliari Calcio
11
-5
10
15
US Lecce
11
-6
10
16
Pise SC
11
-6
9
17
Parme Calcio
11
-7
8
18
Genoa CFC
11
-8
7
19
Hellas Vérone
11
-10
6
20
ACF Fiorentina
11
-9
5