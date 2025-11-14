Il y a quelques semaines, Sascha Britschgi (19 ans) jouait encore au centre de formation du FC Lucerne. Il est désormais titulaire en série A et affrontera ce vendredi soir la France avec l'équipe de Suisse M21.

Sascha Britschgi, de la réserve de Lucerne à titulaire en Serie A

1/2 Sascha Britschgi, une des étoiles montantes du football suisse. Photo: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner

L’annonce en a surpris plus d'un en Suisse centrale. Fin août, le FC Lucerne révélait que Sascha Britschgi, l’un de ses joueurs, partait pour Parme en Série A. «Sascha qui ?» se sont demandés certains. Quelques semaines plus tôt, ce jeune adulte, d'un père suisse et d’une mère camerounaise, venait à peine d’être promu dans l’équipe première du FCL.

«J’aurais aimé rester à Lucerne, mais on ne sait jamais quand et si une telle opportunité se présentera à nouveau», confie Sascha Britschgi à Blick. Pour lui, il fallait du courage pour faire ce pas. «Mais dès le départ, j’étais sûr que c’était la bonne décision». Le transfert surprend d'autant plus que le latéral ne compte que trois apparitions en Super League avant son départ.

Des débuts marquants en Italie

Le courage est récompensé. En Coupe contre La Spezia, il débute dans le onze de départ et marque immédiatement son premier but pour ce club historique, triple vainqueur de la Coupe d’Europe dans les années 1990 et ayant vu évoluer des légendes comme Gianluigi Buffon ou Fabio Cannavaro. Sascha Britschgi s’est ensuite imposé comme titulaire.

Le junior du FC Lucerne évolue désormais à Parme, en Serie A. Il a déjà disputé 7 matchs de championnat depuis son arrivée à la fin de l'été. Photo: keystone-sda.ch

Le point d’orgue jusqu'à ce jour? Le match de samedi dernier contre le Milan AC (2-2), où Sascha Britschgi était à l'origine des deux buts de son équipe. «Jouer contre des idoles comme Luka Modric et Rafael Leão, c’est vraiment spécial», témoigne-t-il. Après le coup de sifflet final, il échange son maillot avec Leão, un geste symbolique. Son téléphone portable, lui, a littéralement explosé de messages de félicitations via WhatsApp et Instagram.

Le soutien de Mario Frick

Sascha Britschgi est né et a grandi à Lucerne. À quatre ans, il suit son frère aux Kickers Lucerne, avant de rejoindre le FCL, où il gravit toutes les étapes du centre de formation. Ses clubs préférés? Dortmund et Barcelone. Sa grande idole: Neymar. Sur le plan technique, il se réfère à Trent Alexander-Arnold pour sa position de latéral droit.

Depuis l’enfance, son rêve est de devenir professionnel et de jouer en équipe première du FCL. «Passer directement des M16 aux M18 m’a montré que ce rêve pouvait devenir réalité», explique-t-il. Il souligne aussi le rôle crucial du club dans sa formation: «Le FCL est très familial. Les jeunes sont encouragés individuellement, ce qui donne confiance en soi.» Et il rend hommage à Mario Frick, qui mise sur les jeunes talents et leur donne la chance de jouer. «Je lui dois beaucoup, ainsi qu’au club.»

Sascha Britschgi est le troisième junior du FCL à franchir le pas vers l’étranger, après Ardon Jashari et Luca Jaquez. En Italie, il s’adapte rapidement à l’intensité et au rythme plus élevés de la Série A. «La plus grande différence se situe dans le domaine tactique. Défensivement et offensivement, on travaille énormément.» Pratiquement ambidextre, il convainc rapidement l’entraîneur Carlos Cuesta. «Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, mais j’ai travaillé dur et j’ai été récompensé», admet-il.

La foi comme moteur

À Parme, il vit avec son frère et consacre son temps libre à la récupération physique. La foi l’aide aussi à garder le cap. «Depuis mon enfance, je vais régulièrement à l’église avec ma mère. Aujourd’hui, je n’ai plus autant de temps, mais je prie souvent et je lis la Bible ou la Kicker-Bibel, où d’anciens grands joueurs comme Zé Roberto ou Cacau partagent leurs expériences.»

Pour l’instant, Sascha Britschgi se prépare avec l’équipe suisse des moins de 21 ans pour les matches de qualification à l’Euro contre la France et le Luxembourg. Une convocation avec l’équipe nationale A ? «C’est un rêve, mais je reste concentré. Ma devise: vivre le moment présent, profiter et jouer simplement au football.»