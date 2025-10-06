DE
Avec le Pisa Sporting Club
Louis Buffon, le fils de Gianluigi, a fait ses débuts en Serie A

Ce dimanche était un beau jour pour la famille Buffon. Fils de la légende Gianluigi, Louis a effectué ses débuts en Serie A, sur la pelouse de Bologne. Il est entré en cours de match pour Pise.
Publié: 16:08 heures
Louis Buffon, ici en Coupe d'Italie, a fait ses débuts en Serie A.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le nom «Buffon» est de retour en Serie A. 1607 jours après le dernier match avec la Juventus de Gianluigi, le paternel, Louis, le fils, a foulé une pelouse de première division italienne. L'ailier de 17 ans est entré lors du match entre son Pisa Sporting Club et Bologne, dimanche lors de la sixième journée de Serie A.

Entré à la 77e minute de jeu alors que le score était déjà de 4-0 pour l'équipe adverse, Louis Buffon a remplacé M'Bala Nzola. À noter que sur le terrain, il a retrouvé deux joueurs qui avaient évolué avec son père: son coéquipier Juan Cuadrado et le Bolonais Federico Bernardeschi.

S'il s'agit là des premières minutes en Serie A pour le No 16, il avait déjà disputé une rencontre de Coupe d'Italie fin septembre. À nouveau, il était entré en jeu pour Pise face au Torino lors de la défaite (1-0) au 2e tour.

Si le nom «Buffon» est à nouveau visible sur un maillot de première division italienne, il faudra attendre avant de le revoir avec la Squadra Azzurra. Louis a en effet décidé de suivre les traces de sa mère en juniors et de porter les couleurs de la République tchèque.

