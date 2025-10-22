En Italie, Manuel Akanji continue de faire l'unanimité

La presse italienne, et notamment Gazzetta dello Sport, est dithyrambique à l'égard du défenseur suisse Manuel Akanji. «Il semble s'entraîner à Appiano (ndlr: le centre d'entraînement) depuis trois ans», peut-on notamment lire.

Manuel Akanji a une excellente cote de popularité en Italie. Photo: Inter via Getty Images

Blick Sport

En grande forme avec l’équipe de Suisse, Manuel Akanji (30 ans) l’est tout autant en club. À l’Inter, qu’il a rejoint en toute fin de mercato – en prêt avec option d’achat en provenance de City – son adaptation a été rapide. Son entraîneur, Cristian Chivu, fait de lui le pilier de sa défense à trois. Partiellement ménagé ce mardi en Ligue des champions, où il est entré en jeu à la mi-temps, Manuel Akanji dispute l’intégralité des rencontres en championnat et offre entière satisfaction. À tel point qu’en Italie, on le décrit comme «la recrue la plus importante» de l’Inter.

Une projection vers l'avant qui plaît

La Gazzetta dello Sport évoque un apport bienvenu, complètement différent de ce que proposent les autres défenseurs en concurrence avec Manuel Akanji. «Ce n'est pas tant le point de vue technique qui impressionne, mais bien la construction du jeu. Ce n'est pas un hasard si le Suisse a été valorisé par Pep Guardiola. Il a appris à se projeter vers l’avant, notamment en passant par l'axe du terrain.» Et à casser facilement des lignes, donc.

«Manuel Akanji sait couvrir sa zone et n'a pas besoin de faire de grandes chevauchées sur les côtés pour progresser vers l'avant.» L'Inter occupe actuellement la deuxième place du classement de Serie A, à un point du leader, l'AC Milan. Manuel Akanji n'est pas étranger à ce début de saison. Lui et son coéquipier Yann Sommer affrontent ce week-end Naples.



