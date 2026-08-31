Joël Monteiro va vraisemblablement quitter YB pour rejoindre la Serie A. Le Valaisan va passer sa visite médicale à Lecce lundi.

Ramona Bieri

Joël Monteiro (27 ans) rejoint l'US Lecce en Serie A. Comme l’indique le club italien sur la plateforme X, le Valaisan atterrira lundi à l’aéroport de Brindisi et passera sa visite médicale dans la foulée. Si celle-ci se passe bien, rien ne s'opposera à un transfert.

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Joël Monteiro part donc vers le sud de l'Italie. Samedi, lors du match nul 3-3 contre Bâle, il a inscrit son troisième but de la saison.