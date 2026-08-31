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À l'US Lecce
Joël Monteiro devrait quitter YB et filer en Serie A

Joël Monteiro va vraisemblablement quitter YB pour rejoindre la Serie A. Le Valaisan va passer sa visite médicale à Lecce lundi.
Publié: 11:57 heures
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
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Joël Monteiro va passer sa visite médicale à Lecce.
Photo: TOTO MARTI
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Ramona Bieri

Joël Monteiro (27 ans) rejoint l'US Lecce en Serie A. Comme l’indique le club italien sur la plateforme X, le Valaisan atterrira lundi à l’aéroport de Brindisi et passera sa visite médicale dans la foulée. Si celle-ci se passe bien, rien ne s'opposera à un transfert.

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Joël Monteiro part donc vers le sud de l'Italie. Samedi, lors du match nul 3-3 contre Bâle, il a inscrit son troisième but de la saison.

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
2
4
6
2
Milan AC
Milan AC
2
3
6
3
Juventus Turin
Juventus Turin
2
3
6
4
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
6
5
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
6
Côme 1907
Côme 1907
2
1
4
7
AS Rome
AS Rome
1
4
3
8
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
2
2
3
9
US Lecce
US Lecce
1
2
3
10
SSC Naples
SSC Naples
2
1
3
11
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
1
3
12
Sassuolo
Sassuolo
2
0
3
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
0
3
14
Bologne FC
Bologne FC
1
-1
0
15
Torino FC
Torino FC
2
-2
0
16
Genoa CFC
Genoa CFC
2
-3
0
16
Parme Calcio
Parme Calcio
2
-3
0
18
AC Monza
AC Monza
2
-4
0
19
Venezia
Venezia
2
-4
0
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
2
-7
0
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