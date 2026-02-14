Robin van Persie encense sa nouvelle recrue: Raheem Sterling

Raheem Sterling a officiellement rejoint le Feyenoord Rotterdam, suscitant un immense enthousiasme. Robin van Persie décrit ce transfert comme un tournant historique pour le club néerlandais.

Blick sport

Raheem Sterling a officiellement rejoint le Feyenoord Rotterdam, et son arrivée crée déjà un véritable engouement dans le club néerlandais. L’entraîneur Robin van Persie n’hésite pas à qualifier ce recrutement comme «l’un des plus grands transferts de l’histoire du football aux Pays-Bas».

«Je vois bien que tout le monde est très enthousiaste», confie Robin van Persie dans une interview accordée à De Telegraaf. «Les joueurs sont ravis. Ils savent tous qu’il s’agit d’un des transferts les plus importants de l’histoire du football néerlandais, et cela se ressent dans le groupe.»

Van Persie encense Sterling

L’ancien international néerlandais ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant anglais: «Raheem est un joueur exceptionnel, avec un caractère remarquable. Il a choisi de se consacrer pleinement au terrain et espère retrouver le plaisir de jouer ici. Nous allons l’aider à y parvenir. Il a déjà tout prouvé au cours de sa carrière. Ce qu’il recherche maintenant, c’est de la confiance et de l’affection.»

Raheem Sterling, qui a brillé sous les couleurs de Manchester City et de Chelsea, espère relancer sa carrière, perturbée ces dernières années par des blessures et quelques périodes de doute.

Une rencontre inattendue

Robin van Persie explique ne connaître Sterling que de nom avant son arrivée au club: «Le plus étrange, c’est qu’on ne se connaissait pas personnellement, même si on a joué l’un contre l’autre au début de sa carrière. Cinq fois, peut-être? Et j’en ai gagné trois sur cinq? Je ne sais plus… Enfin, ne lui dites surtout pas…»

Malgré l’euphorie autour de l’arrivée de Sterling, l’entraîneur reste pragmatique et insiste sur l’importance de préserver la santé du joueur: «C’est nous qui décidons. On espère qu’il prendra tellement de plaisir qu’il choisira de rester. Il faut profiter au maximum de cette opportunité.»