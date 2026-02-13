Blick Sport

L’Association Suisse de Football (ASF) a annoncé ce vendredi le lancement de MyNati, un nouveau club officiel et unifié de billetterie destiné aux supporters de ses équipes nationales. Les structures existantes, dont les Amici, la Fankurve et les membres du Football Fans Premium Club, sont regroupées sous cette nouvelle entité «plus claire, plus moderne et plus attractive». Les adhésions sont disponibles via Ticketmaster, partenaire officiel de billetterie de l’ASF.

MyNati propose cinq catégories d’adhésion afin de répondre aux différents profils de supporters, du fan au membre VIP. «Nos supporters portent les équipes nationales avec une grande passion. Avec MyNati, nous regroupons délibérément nos offres existantes sous un même toit. Cela garantit un service unifié, une structure moderne et davantage de proximité avec nos supportrices et nos supporters», déclare le président de l’ASF, Peter Knäbel.

Les membres bénéficient d’un accès prioritaire aux billets et de droits de prévente pour les matches des équipes nationales suisses lors des Coupes du monde et des Championnats d’Europe. Des offres spéciales, des expériences exclusives et d’autres privilèges complètent le dispositif. La cotisation annuelle s’échelonne de 100 francs pour les catégories Women et Fans à 5000 francs pour la catégorie Elite.

Les cinq formules sont: Elite, Premium, Friends, Fans et Women. L’ASF précise que les billets pour la Coupe du monde 2026 ne sont plus disponibles. Pour le match Suisse–Allemagne, une inscription est requise d’ici au 22 février 2026 afin de bénéficier d’avantages exclusifs. «Rejoins la communauté. Partage la passion. Deviens membre de MyNati.»