Battu par l'Atletico, le Barça crie au scandale arbitral

L’Atlético a balayé le Barça dès la première période, porté par une attaque tranchante et une défense catalane dépassée. La VAR a ensuite attisé la colère blaugrana.

Petar Djordjevic

Dès la troisième minute de jeu, Antoine Griezmann élimine toute la défense du Barça d'une magnifique passe vers Giuliano Simeone. Mais le successeur de Marc-André ter Stegen dans le but catalan, Joan Garcia, sauve son équipe. Les Madrilènes jouent ensuite très haut et exercent d'emblée une forte pression sur leurs adversaires. À la 6e minute, le défenseur central Eric Garcia est contraint de jouer en retrait vers son gardien, mais celui-ci, pas aidé par l'état du terrain, manque le ballon et provoque un but contre son camp.

L'Atlético ne se contente pas de cette avance précoce et continue de mettre une énorme pression. Griezmann marque à la 14e minute, Ademola Lookman à la 33e et Julian Álvarez à la 45e+2. Sur chaque but, la défense du Barça paraît dépassée.

Barcelone freiné par la VAR?

En seconde période, les Blaugrana reviennent des vestiaires avec détermination et inscrivent ce qu'ils pensent être le 1-4 à la 52e minute. Mais la VAR intervient. L'arbitre vidéo met sept minutes avant de rendre son verdict: hors-jeu de Pau Cubarsí. Frenkie de Jong ne comprend pas cette décision. Le Néerlandais s’est montré indigné au micro de DAZN après le match: «J'ai vu une image qui montrait clairement qu'il n'était pas hors-jeu. L'image diffusée à la télévision ne montrait pas le moment exact où Fermín a touché le ballon. Il y a une image où Fermín tire alors que le défenseur était à un mètre de Lewandowski».

Deco, directeur sportif du Barça, s’est également exprimé après le match sur cette décision controversée: «Je ne comprends pas. Cela fait longtemps que nous ne comprenons pas. Je ne vois pas d'amélioration avec la VAR, je ne vois pas d'amélioration dans ce qui se passe. Nous avons du mal à comprendre les décisions, nous avons du mal à comprendre pourquoi ils passent dix minutes à tracer les lignes. C'est compliqué».

Bien que Barcelone domine la majeure partie de la seconde période, aucun autre but n'est marqué. De plus, l’auteur du but contre son camp, Eric Garcia, est expulsé après un carton rouge pour une faute en position de dernier défenseur sur Álex Baena. Les Blaugrana devront donc remonter quatre buts au match retour. Ils auront au moins l’occasion de relever ce défi devant leurs supporters au Camp Nou. Le match aura lieu le 3 mars.