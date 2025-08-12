Ce mardi, la Juventus a remercié Alisha Lehmann qui s'en va sous d'autres cieux, du côté de Côme. La Bernoise n'a visiblement pas fait l'unanimité à Turin, comme en témoignent les nombreux commentaires moqueurs sur les réseaux du club.

Les fans de la Juve ne sont pas tendres avec Alisha Lehmann

Alisha Lehmann ne portera plus le maillot de la Juventus Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Les réseaux sociaux ont leurs bons et leurs mauvais côtés. Et lorsque l'on en use et abuse comme Alisha Lehmann, c'est à double tranchant. L'annonce de son départ de la Juventus en ce mardi en est un nouvel exemple puisque la footballeuse internationale suisse est visée par de nombreuses railleries de la part des tifosi turinois.

Tant sur Facebook que sur Instagram, il y a bien entendu des messages souhaitant tout de bon à la Suissesse pour son futur. Mais de nombreux internautes lui demandent, si possible, de prendre Douglas Luis avec elle dans ses bagages. Il est vrai qu'elle avait débarqué à Turin en compagnie de son partenaire brésilien. Le couple se serait toutefois séparé depuis, n'en déplaise aux nombreux fans de la Juventus souhaitant un double départ.

Le club turinois a écrit un joli message pour remercier la joueuse pour ses deux années. «Merci pour quoi?», a contré un follower visiblement peu convaincu par le jeu d'Alisha Lehmann. Un avis qui a eu une certaine résonance sur les différents réseaux de la Juve. «Plus de photos que de minutes jouées», «Bye et ne reviens jamais», «Le modèle photo part enfin!», «Retourne sur Only Fans», «Nous avons besoin de joueuses pour gagner, pas de filles sur les réseaux sociaux» ou encore «Vous ne l'avez engagée que pour vos réseaux sociaux».

Au milieu de tout cela, il y a tout de même un supporter qui s'est décidé à parler football: «La vraie joueuse suisse de la Juve Féminine est Viola Calligaris». La native de Sarnen va en effet rester à Turin malgré le départ de sa compatriote en équipe de Suisse.

Si tant et qu'elle en ait réellement besoin, Alisha Lehmann pourra se consoler en se disant que l'accueil qui lui est réservé du côté de Côme est largement plus bienveillant pour le moment. Moins habitués à la lumière, les fans du club féminin des bords du Lac de Côme sont quasi unanimes. Tous lui souhaitent la bienvenue. Comme quoi, c'est possible d'être sympa sur les réseaux sociaux aussi.