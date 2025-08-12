Alisha Lehmann a quitté la Juventus Turin pour rejoindre Côme. Le club de Serie A appartient à un groupe d'investisseurs qui possèdent beaucoup de moyens et de grandes ambitions. La Bernoise sera au coeur du projet.

1/8 Alisha Lehmann va désormais jouer pour Côme. Photo: Como Women

Lucas Werder

Le Football City Group, Red Bull, Ineos ou le LAFC Group - les partenariats d'actionnaires multiclubs sont monnaie courante dans le football masculin moderne. Dans le secteur féminin, les grands groupes d'investisseurs disposant d'un réseau de plusieurs clubs sont encore inexistants - du moins jusqu'à présent. C'est précisément ce que Mercury 13 veut changer. Le groupe d'investisseurs a pour objectif de «construire le groupe de propriétaires multiclubs le plus précieux au monde dans le football féminin». Pour ce faire, Mercury 13 veut investir au total 100 millions de dollars dans le football féminin au cours des prochaines années.

Une Suissesse doit dès à présent apporter son aide à ce grand projet. Ce Mardi, le FC Como Women a annoncé l'engagement d'Alisha Lehmann. «Ensemble, nous allons construire un club qui reflète ce que nous sommes: authentique, ambitieux et fier de faire les choses à notre manière», a déclaré le CEO Nicola Verdun, cité sur le site du club.

Chiellini et Mata comme investisseurs

Derrière Mercury 13 se cache la femme d'affaires argentino-américaine Victoire Cogevina Reynal. En mars, son groupe d'investisseurs a repris la majorité du FC Como Women (anciennement Como 2000). Ce club de football féminin fondé en 1997 a constamment oscillé entre la Serie A et la Serie B au cours des dernières années. Il n'a aucun lien avec le club de football de Côme 1907, qui a récemment fait les gros titres en raison d'importants investissements dans sa section masculine.

Côme est le premier club en possession de Mercury 13. D'autres devraient suivre en Angleterre, en Espagne et en Amérique du Sud. Dans cette entreprise, Victoire Cogevina Reynal peut compter sur le soutien de personnalités du football. En septembre dernier, Mercury 13 a annoncé l'arrivée du champion du monde et ex-défenseur de la Juve Giorgio Chiellini. Depuis juin, l'ancienne star de Manchester United et de Chelsea Juan Mata est également à bord en tant qu'investisseur.

Nouveau logo, nouvelles couleurs du club

Mais pour l'instant, toute l'attention se porte sur le projet au bord du lac de Côme. Peu de temps après son arrivée, le groupe d'investisseurs a déjà montré à quel point il était sérieux. L'été dernier, après quelques mois seulement, les nouveaux propriétaires ont changé le logo du club et ont abandonné les anciennes couleurs, l'or et le bleu. Désormais, Côme évolue en noir et blanc.

Sur le plan purement sportif, l'arrivée de Mercury 13 ne s'est pas encore fait sentir. La saison dernière, Côme a terminé à la septième place, comme les deux années précédentes. Cette saison, l'objectif est enfin d'aller plus haut. Contrairement à Turin ou à Milan, les très gros transferts n'ont pas encore eu lieu. L'Écossaise Sophie Howard (31 ans/Leicester City) et l'Australienne Alex Chidiac (26 ans/Melbourne City) sont les deux recrues les plus renommées, derrière Alisha Lehmann. De plus, Viktória Szabó (28 ans), une ancienne joueuse du FCZ, évolue désormais pour les Lombardes.

Le directeur sportif enthousiaste

Mais le transfert incontesté de l'été est bien celui de Lehmann. Mercury 13 n'espère pas seulement que la notoriété de la Suissesse donne un grand coup de pouce à son ambitieux projet. Selon le portail Soccerdonna, la Bernoise doit aussi faire progresser Côme sur le plan sportif. «Elle apportera à notre attaque une qualité technique, une expérience internationale et un charisme qui enrichiront le groupe"» est convaincu le directeur sportif Miro Keci.

Malgré le doublé réalisé avec la Juventus, Alisha Lehmann revient d'une période difficile sur le plan sportif. Après son transfert d'Aston Villa à Turin, la joueuse offensive a fait 22 apparitions lors de sa première saison en Italie et a marqué deux buts. En raison de petites blessures, la Bernoise n'est plus que rarement entrée en jeu lors de la deuxième partie de saison. Elle souhaite désormais relancer sa carrière dans le cadre de l'ambitieux projet de Côme.

Dans un article du «Guardian», elle parle avec motivation de sa nouvelle étape de carrière: «C'est un club indépendant, entièrement axé sur le football féminin - et c'est ce qui compte vraiment pour moi. Dès le début, j'ai pu voir que ce n'était pas n'importe quelle équipe; c'est un projet avec une intention et une vision claires. Signer avec le FC Como Women, c'était tout simplement la bonne chose à faire.»