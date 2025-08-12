Alisha Lehmann a écrit quelques lignes émouvantes sur Instagram pour faire ses adieux à la Juventus. Elle poursuivra sa carrière du côté de Côme.

La Suissesse poursuit sa route en Lombardie. Photo: Juventus FC via Getty Images

Blick Sport

C’est désormais officiel: Alisha Lehmann a fait ses adieux à la Juventus Turin et à ses supporters. «Je tiens à vous remercier pour cette année incroyable, en particulier mes coéquipières et les merveilleux supporters», a écrit la joueuse suisse à ses près de 17 millions d’abonnés sur Instagram.

L’attaquante a choisi des mots émouvants: «Le travail acharné que nous avons fourni la saison dernière et les titres remportés, une équipe que je n’oublierai jamais. Je n’avais pas que des coéquipiers, nous étions une famille, et je me suis fait des amis pour la vie. Quitter un si grand club et des gens si proches a été une décision très difficile. Ce club, cette équipe et ces supporters occuperont toujours une place spéciale dans mon cœur.» La Suissesse restera en Italie et poursuivra sa carrière du côté de Côme.

