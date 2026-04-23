L'ancien international italien Leonardo Bonucci «rêve» de voir Pep Guardiola prendre les rênes de la Squadra Azzurra. Ce afin de «prendre un nouveau départ», après trois échecs lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Leonardo Bonucci «rêve» de Pep Guardiola à la tête de la sélection italienne

Leonardo Bonucci «rêve» de Pep Guardiola à la tête de la sélection italienne

AFP Agence France-Presse

Leonardo Bonucci, champion d'Europe 2021 avec l'Italie, a évoqué lundi à Madrid «la possibilité de faire venir Pep Guardiola» à la tête de la sélection italienne «si l'on veut vraiment repartir de zéro». «L'avoir signifierait introduire un changement radical par rapport à tout ce qui a été fait dans le passé», a-t-il ajouté.

Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a présenté sa démission après la défaite contre la Bosnie-Herzégovine en barrage de qualification pour la Coupe du monde de l'été prochain (11 juin au 19 juillet) au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Une nouvelle désillusion pour l'Italie, qui avait déjà loupé les deux précédents Mondiaux, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar.

Un nouveau départ?

Faire venir l'entraîneur espagnol multititré, actuellement à la tête de Manchester City, «c'est très difficile, mais rêver en ce moment ne coûte rien», a souligné Leonardo Bonucci, qui plaide pour une reconstruction du football italien.

«La sélection actuelle, si je la compare à la nôtre qui a remporté l'Euro (...), sur le plan technique et en termes de talent, lui est sans aucun doute supérieure» mais «ce qui manque, c'est un degré de maturité au niveau du leadership et de la personnalité, car dans les matches qui comptent, c'est ce qui fait la différence». «J'espère que cet échec de la sélection italienne pourra être un nouveau départ», a-t-il insisté.