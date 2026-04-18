Noah Okafor tient la grande forme à moins de deux mois du début de la Coupe du monde. Auteur d'un doublé décisif lundi sur la pelouse de Manchester United (victoire 2-1), l'international suisse de Leeds United a marqué son troisième but de la semaine samedi.
Le Bâlois, laissé au repos lors du récent rassemblement de l'équipe nationale en raison d'une légère blessure, a inscrit le 2-0 au cours d'un match remporté 3-0 face à la lanterne rouge Wolverhampton. Il a trouvé la faille sur un tir du pied droit, au terme d'une contre-attaque, à la 20e minute.
Noah Okafor affiche désormais sept réussites à son compteur 2025/26 en Premier League. Son équipe de Leeds, 15e du classement, s'éloigne par ailleurs de la zone dangereuse grâce à ce quatrième match consécutif sans défaite en championnat.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
32
38
70
2
Manchester City FC
31
35
64
3
Manchester United FC
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool FC
32
10
52
6
Chelsea FC
32
12
48
7
Brentford FC
33
4
48
8
AFC Bournemouth
33
0
48
9
Brighton & Hove Albion FC
1:1
33
6
47
10
Everton FC
32
2
47
11
Sunderland AFC
32
-3
46
12
Fulham FC
33
-3
45
13
Crystal Palace FC
31
-1
42
14
Newcastle United FC
33
-3
42
15
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
32
-12
33
17
West Ham United FC
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur FC
1:1
33
-11
31
19
Burnley FC
32
-30
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
33
-37
17