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«Le plus grand spectacle du monde»
Gianni Infantino annonce une révolution pour la finale

La finale du Mondial 2026 proposera pour la première fois un show à la mi-temps. Gianni Infantino promet un spectacle géant orchestré par Coldplay.
Publié: 09:35 heures
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, prévoit d'organiser la plus grande Coupe du monde de l'histoire.
Photo: AFP
Blick Sport

Pour la première fois de son histoire, la finale d’une Coupe du monde de football proposera un spectacle à la mi-temps. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’a confirmé lors d’une intervention au Semafor World Economy Summit, à Washington. Cette première aura lieu le 19 juillet 2026, au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Le show sera supervisé par le groupe pop britannique Coldplay et son chanteur Chris Martin.

Cette décision s’inspire des grands rendez-vous internationaux comme le Super Bowl, dont le spectacle de mi-temps attire régulièrement des millions de téléspectateurs à travers le monde. «Je ne peux pas encore révéler qui se produira, mais il y aura plusieurs artistes. Et ce sera le plus grand spectacle du monde. Fantastique.»

L’idée d’un spectacle à la mi-temps circulait déjà depuis 2024. Elle est désormais officiellement actée. L’objectif est d’ouvrir davantage l’événement à un public plus large et de renforcer la dimension culturelle du football.

Une mise en scène de grande ampleur est annoncée. Infantino a assuré que «toutes les stars que l’on peut imaginer» seront associées à la phase finale organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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