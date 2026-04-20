Gianni Infantino annonce une révolution pour la finale

La finale du Mondial 2026 proposera pour la première fois un show à la mi-temps. Gianni Infantino promet un spectacle géant orchestré par Coldplay.

Blick Sport

Pour la première fois de son histoire, la finale d’une Coupe du monde de football proposera un spectacle à la mi-temps. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’a confirmé lors d’une intervention au Semafor World Economy Summit, à Washington. Cette première aura lieu le 19 juillet 2026, au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Le show sera supervisé par le groupe pop britannique Coldplay et son chanteur Chris Martin.

Cette décision s’inspire des grands rendez-vous internationaux comme le Super Bowl, dont le spectacle de mi-temps attire régulièrement des millions de téléspectateurs à travers le monde. «Je ne peux pas encore révéler qui se produira, mais il y aura plusieurs artistes. Et ce sera le plus grand spectacle du monde. Fantastique.»

L’idée d’un spectacle à la mi-temps circulait déjà depuis 2024. Elle est désormais officiellement actée. L’objectif est d’ouvrir davantage l’événement à un public plus large et de renforcer la dimension culturelle du football.

Une mise en scène de grande ampleur est annoncée. Infantino a assuré que «toutes les stars que l’on peut imaginer» seront associées à la phase finale organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.