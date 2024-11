«Je ne suis pas de ceux qui estiment devoir faire partie de la Nati»

Renato Steffen sera-t-il sur la liste de Murat Yakin jeudi? Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Jeudi, Murat Yakin présentera sa dernière liste de convoqués de l'année, celle qui aura pour mission de sauver la place de l'équipe de Suisse dans la Ligue A de la Ligue des nations. Pour espérer atteindre cet objectif, le sélectionneur national pourrait ainsi être tenté d'appeler l'un de ses fidèles soldats: Renato Steffen.

Ce dernier, pas convoqué en octobre alors qu'il revenait tout juste d'une blessure aux adducteurs, pourrait en effet briguer une place pour les matches face à la Serbie, le 15 à Zurich, et à l'Espagne, le 18 à Tenerife. Ce d'autant plus qu'il réalise un bon début de saison, avec notamment plusieurs belles performances accompagnées par sept buts marqués et quatre passes décisives réussies en quatorze parties.

Espère-t-il être convoqué, lui qui sort d'une belle performance sur le plan offensif face à Yverdon Sport dimanche? «Je lis beaucoup les journaux et je ne suis pas de ceux qui critiquent l'équipe nationale. Je ne suis pas de ceux qui exigent, qui disent qu'ils doivent faire partie de l'équipe nationale, comme peut-être d'autres joueurs. Je prends les choses comme elles viennent», explique-t-il.

«Je serais un peu triste sur le moment»

L'ailier passé notamment par Young Boys, Bâle ou encore Wolfsburg ne cache cependant pas ce que représente la Nati à ses yeux. Même si à 32 ans, certaines questions commencent naturellement à se poser. «Je me suis toujours réjoui d'être sélectionné en équipe nationale. Mais actuellement, je ne sais pas où j'en suis exactement sur ce sujet. Ce n'est d'ailleurs pas vers l'équipe nationale que se porte toute mon attention, mais Lugano.»

Le Tessinois d'adoption ne répondrait toutefois pas «non» à un éventuel appel de Murat Yakin jeudi. «Si je continue à bien jouer... Tout le monde sait que c'est une fierté pour moi d'être convoqué. Je me sens fier d'être en équipe nationale», ajoute-t-il, tout en assurant pouvoir aussi vivre avec une nouvelle absence de la liste du staff de la Nati.

«Si je n'étais pas convoqué jeudi, je serais certainement un peu triste sur le moment, au moment de découvrir que je ne suis pas sur la liste. Mais la vie continue et le football est fait ainsi qu'il faut toujours se surpasser. Si un jour, on dit qu'on n'a plus besoin de Steffen en équipe nationale, je devrais l'accepter et j'agirais en conséquence. Mais pour l'instant, je me concentre sur Lugano et je verrai ce qui en sera de la liste de Murat Yakin»