Noah Okafor s'est remis à marquer avec Leeds, mais son regain de forme nouveau n'a pas encore été suffisant pour lui ouvrir les portes de l'équipe nationale. Pour autant, la porte n'est pas fermée, assure Pierluigi Tami.

Noah Okafor a marqué deux fois en Premier League depuis le début de la saison. Photo: Offside via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un but contre Wolverhampton, un autre contre Tottenham et quatre titularisations consécutives en Premier League: en temps normal, voilà qui aurait de quoi permettre à un attaquant d'être sélectionné par l'équipe de Suisse. Oui, mais voilà: le joueur en question se nomme Noah Okafor et Murat Yakin n'a pas décroché son téléphone pour l'appeler la semaine dernière et lui proposer de rejoindre la Nati.

Le sélectionneur a préféré convoquer Cédric Itten, qui évolue en 2. Bundesliga, et Andi Zeqiri, lequel vient de s'engager au Widzew Lodz, pour prendre place sur le banc et se tenir prêts à suppléer Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas et Johan Manzambi, lesquels ont une longueur d'avance, voire deux, pour les postes offensifs.

Un Euro 2024 très frustrant pour lui

La non-convocation de l'attaquant de Leeds était tellement prévisible qu'aucun journaliste présent à la conférence de presse de Murat Yakin n'a abordé le sujet, ce qui a surpris quelques suiveurs de la Nati, mais pas l'entourage de l'équipe nationale. La raison est simple: l'attitude de Noah Okafor lors de l'Euro 2024, lors duquel il s'était montré peu enthousiaste et pas vraiment ravi d'être remplaçant, a rebuté le sélectionneur. Depuis, il l'a déjà reconvoqué et lui a même offert une place de titulaire face à la Serbie en novembre dernier, mais les relations entre l'ancien joyau de la Nati et le coach ne sont plus les mêmes.

Et puis, bien sûr, l'attaquant lui-même n'avait rien fait avant cet automne pour «forcer» le sélectionneur à l'appeler malgré leurs différents. Son temps de jeu famélique à Milan et à Naples ne plaidait pas en sa faveur, mais le voilà désormais de retour sur les terrains avec Leeds, où son talent parle pour lui. Alors, la porte de la Nati est-elle fermée? La question a été posée par Blick à Pierluigi Tami lundi à Saint-Gall, où l'équipe de Suisse prépare son double voyage en Suède et en Slovénie. Et la réponse du Tessinois a été très claire.

Pas de problème de comportement

«Il n'y a aucun problème avec Noah, les portes de la sélection lui sont ouvertes. Il n'y a pas de question liée à son comportement au sein de l'équipe. Il faut qu'il enchaîne les bonnes performances pour être convoqué», a répondu le directeur des équipes nationales, lequel a souligné que le deuxième but de l'attaquant, celui face à Tottenham, était survenu après l'annonce de la liste. Le message est clair et il s'argumente assez bien: difficile d'appeler un attaquant compétitif depuis quelques semaines.

Cédric Itten et Andi Zeqiri connaissent leur rôle

Murat Yakin peut-il se priver durablement d'un attaquant efficace et constant dans une équipe de Premier League? La réponse est non, bien sûr, mais Noah Okafor devra tout de même prouver qu'il est capable d'accepter un rôle éventuel de joker. Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye et Johan Manzambi sont eux aussi titulaires dans des équipes de grands championnats et, quand Noah Okafor reviendra, ce ne sera pas dans le rôle de titulaire indiscutable, en tout cas tout de suite. Cédric Itten et Andi Zeqiri ne poseront aucun problème durant ce rassemblement, qu'ils doivent entrer une minute ou ne pas jouer du tout, et Murat Yakin apprécie le profil de l'attaquant vaudois, capable d'entrer en fin de match et d'avoir un impact immédiat. Noah Okafor part d'un peu plus loin pour l'instant, mais la course est loin d'être terminée: s'il continue à briller avec Leeds, il pourrait être là dès le mois de novembre.