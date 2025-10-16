L'Autriche réfléchit à retirer la VAR

Pour des raisons de coûts, la VAR pourrait bientôt être retirée de la Bundesliga autrichienne. Blick a demandé à la Swiss Football League si cela était également à l'ordre du jour en Suisse.

La Swiss Football League s'en tient à la VAR malgré les efforts considérables qu'elle déploie. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Björn Lindroos

Les Autrichiens n'auront-ils bientôt plus de VAR? Nos voisins doivent réduire les coûts de leur championnat et envisagent, en ce sens, la suppression de l'assistance vidéo.

«La question de savoir si la VAR sera utilisée à l'avenir et sous quelle forme est encore totalement ouverte», a déclaré le président de la ligue Christian Ebenbauer, mercredi à l'agence autrichienne APA. La Fédération dépense en effet, chaque année, 1,5 million d'euros pour l'assistance vidéo, réparti entre le personnel, d'une part, et les solutions techniques, d'autre part.

Réponse claire de la SFL

Et qu'en est-il en Suisse? La VAR pourrait-elle être bientôt supprimée dans notre pays? Blick a posé la question à la Swiss Football League (SFL) et a obtenu une réponse claire. «La VAR a fait ses preuves en Suisse. Sa suppression n'est pas à l'ordre du jour. La Ligue et les clubs soutiennent clairement le système. Certes, les dépenses en technique et en personnel sont considérables, mais les avantages en termes d'équité et de transparence dans les matches l'emportent nettement», explique le CEO de la SFL Claudius Schäfer.

Claudius Schäfer, CEO de la SFL, tire un bilan positif de la VAR. Photo: keystone-sda.ch

«De plus, nous avons récemment examiné de près les coûts techniques et avons pu réaliser des économies considérables. Cela nous permet d'aborder d'autres améliorations en collaboration avec l'ASF, par exemple dans la communication autour des décisions VAR pour les fans dans les stades et à la télévision», poursuit Claudius Schäfer. Dans les faits, la SFL paie moins que son voisin autrichien. En Suisse, le montant culmine entre 700'000 et 800'000 francs.

Sans la VAR, difficile de siffler à l'international

D'une certaine manière, les arbitres de notre championnat peuvent se réjouir de cette prise de position de la SFL. Sans la VAR, difficile d'imaginer les arbitres suisses siffler au plus haut niveau international, où l'UEFA utilise quotidiennement l'assistance vidéo. Le chef des arbitres de l'ASF, Dani Wermelinger, détaille: «Du point de vue de l'arbitrage, on peut dire que l'introduction de la VAR a réduit de manière avérée le nombre d'erreurs manifestes durant les matchs. En termes d'aptitude à la compétition internationale, ce serait clairement un désavantage si nous n'avions plus la VAR.»

La VAR a été introduite en Suisse, pour la Super League, lors de la saison 2019/20. Elle pourrait bien s'y installer.