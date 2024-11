Marcelo viré de Fluminense après un clash avec son coach

L'aventure entre Fluminense et le défenseur brésilien Marcelo s'est terminée ce samedi matin. Une altercation avec l'entraîneur Mano Menezes en est la cause.

L'histoire entre Marcelo et Fluminense est terminée. Photo: AFP

Blick Sport

La scène a de quoi faire sourire, mais Marcelo et Mano Menezes doivent rire jaune ce dimanche, au lendemain d'une altercation qui fait le tour du monde. Sur les images, on y voit le défenseur brésilien se préparer à entrer et recevoir donc les dernières consignes de la part de son coach.

Sauf que l'ex-international brésilien, revenu dans son club formateur en février 2023, ne connaitra sans doute jamais de 108 apparitions sous le maillot de Fluminense. La raison? Son coach le repousse vers le banc au dernier moment et annule son changement. Quelques heures plus tard, Marcelo est licencié «d'un commun accord» par son club formateur, selon le communiqué de celui-ci.

Quels propos a tenu Marcelo?

Mais que s'est-il réellement passé sur le bord du terrain à la 90e minute du match entre Fluminense et Gremio (2-2)? «J'allais faire entrer Marcelo, mais j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas plu et j'ai changé d'avis», a déclaré Mano Menezes, en poste depuis juillet, en conférence de presse. Le technicien brésilien ne précise toutefois pas quelles paroles ont été dites.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ces dernières n'ont cependant pas dû être tendre et ont donc conduit à la fin d'une belle histoire entre l'ancien joueur du Real Madrid (546 matches entre 2007 et 2022) et son club formateur. Équipe avec laquelle il a notamment remporté la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Sud, en 2023.

«Les liens institutionnels et émotionnels entre Fluminense et Marcelo se poursuivent», a néanmoins assuré le club de Rio de Janeiro. «Fluminense remercie Marcelo et continuera, comme toujours, à soutenir son succès dans toutes ses aventures.» A 36 ans, le latéral gauche repartira-t-il pour une dernière aventure?