Après la défaite en finale de Supercoupe de Tottenham contre le PSG, Mathys Tel, qui a raté le penalty décisif, est victime d'insultes racistes sur Internet. Son club annonce des actions en justice.

1/5 L'attaquant de Tottenham Mathys Tel est victime d'insultes racistes après avoir raté un penalty. Photo: IMAGO/Shutterstock

Lino Dieterle

Mercredi soir face au PSG, le joueur de Tottenham Mathys Tel a été le huitième tireur à s’élancer pour son penalty. Il a retardé sa course et a poussé ensuite le ballon à côté du but, bien qu’il ait envoyé le gardien dans l’autre coin. Peu après, la défaite de son équipe était scellée malgré une avance de 2 à 0 en début de match. Les Parisiens ont ainsi remporté la première Supercoupe de leur histoire.

Pour de nombreux observateurs anglais, le coupable a été rapidement trouvé, notamment en raison de sa course particulière sur son pénalty. «Les approches ridicules doivent cesser», critique par exemple le «Telegraph». Selon le média, celles-ci ne conduisent qu’à des «tirs manqués embarrassants», ce qui permet également au journal de tacler le joueur parisien Vitinha, qui a également raté son penalty de la même façon.

Tottenham condamne

Sur les réseaux sociaux, les critiques sont encore plus virulentes. Les internautes semblent aussi avoir oublié qu’avant Mathys Tel, Mickey van de Ven a, lui aussi, échoué dans sa tentative aux onze mètres. Car dans divers commentaires, ils ciblent uniquement le jeune attaquant.

Sur la Toile, le jeune Français de 20 ans est victime d’insultes racistes massives. Et ce, dans des proportions qui ont poussé son club à publier un communiqué tôt jeudi matin. «Nous sommes indignés par les insultes racistes dont Mathys Tel a été victime après la défaite en Supercoupe.» Alors que le joueur a fait preuve de courage en participant à la séance de tirs au but, ceux qui l’insultent «ne sont que des lâches qui se cachent derrière des pseudos et des profils anonymes pour répandre leurs opinions abjectes», dénonce le club londonien.

Ce dernier a annoncé qu’il coopérerait avec les autorités compétentes et les plateformes de réseaux sociaux afin d’identifier les auteurs de ces insultes et d’engager des poursuites judiciaires aussi sévères que possible à leur encontre.