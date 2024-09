L'Allemagne candidate à l'organisation de l'Euro féminin 2029

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a déclaré dans un communiqué que la candidature allemande était le «projet phare» de la fédération, et qu'elle donnera un «coup de pouce supplémentaire» au football féminin en Allemagne. La DFB est en concurrence avec le Portugal, le Danemark et la Suède. L'UEFA annoncera officiellement le nom du pays hôte en 2025.

La secrétaire générale de la DFB, Heike Ullrich, voit en l'Allemagne un «hôte fiable» avec «une excellente infrastructure de stades et une grande coopération entre les villes hôtes et les contacts locaux». Récemment, en mai, l'Allemagne a perdu la course à l'organisation du mondial féminin 2027 au profit du Brésil.

L'Allemagne est de loin le pays le plus titré de la compétition créée en 1984, avec huit titres. Les tenantes du titre sont les Anglaises, victorieuses en 2022, à Wembley 2-1, contre...l'Allemagne.

L'Allemagne espère bien pouvoir organiser l'Euro féminin en 2029. Photo: Michael Probst

Le pays a été hôte de l'Euro 2024 de football masculin et a déjà organisé l'Euro féminin en 1988, en Allemagne de l'ouest, et en 2001.