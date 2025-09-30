L'UEFA, face à la pression populaire, devrait se positionner quant à la participation d'Israël aux compétitions internationales. La FIFA suivra-t-elle la même tendance?

L'Israël est encore en lice dans les compétitions internationales. Mais sa participation suscite de nombreuses critiques. Photo: IMAGO/Ball Raw Images

Blick Sport

En ce moment, l’UEFA fait face à une pression grandissante de certains pays réclamant la suspension d’Israël, au même titre que des voix s'élèvent parmi des délégations de personnalités du sport. Le Comité exécutif de l'UEFA devrait se prononcer sur ce dossier dans les prochains jours; une exclusion d’Israël des compétitions internationales nécessiterait l’approbation d’au moins 11 des 20 membres du Comité.

L'influence des États-Unis?

Mais la difficulté d'une telle décision réside également dans la complexité des rôles. L'exclusion d'Israël d'une compétition internationale comme l'Europa League ne suit pas le même procédé que dans le cas d'une Coupe du monde. Dans ce deuxième cas, l'organe principal est la FIFA. Le média anglais Independent rappelle en outre que, au vu des liens étroits entre le président de la FIFA, le Suisse Gianni Infantino, et le président des États-Unis, Donald Trump, une décision de cette ampleur pourrait ne pas aboutir immédiatement et même venir fragiliser la crédibilité de la FIFA.

Ainsi, une prise de position de l'UEFA ne signifierait pas forcément une exclusion d'Israël de la prochaine Coupe du monde, par exemple. Outre l'aspect géopolitique, le règlement de l'UEFA concernant la disqualification d'Israël (et donc de ses équipes représentant le pays sur la scène européenne, comme le Maccabi Tel Aviv) semble encore bien flou.

L'Europa League pourrait devenir illisible

L'article 29.03 du règlement de l’Europa League nous apprend que: «Si un club est disqualifié […] avant d’avoir disputé tous ses matches de la phase de ligue, les résultats de tous les matches qu’il a disputés jusque-là restent valables. […] Tout club qui n’a pas pu disputer un match prévu contre un club qui a été disqualifié ou s’est retiré se voit accorder la moyenne des points obtenus par tous les clubs de son même chapeau contre les clubs du même chapeau que le club qui a été disqualifié […]»

Il conviendrait donc d'ajouter aux clubs n’ayant pas affronté le Maccabi les points qu’ils n’ont pas pu acquérir, sur la base des rencontres de la phase de ligue. Complexe.