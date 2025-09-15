Manchester United est au fond du trou après le derby perdu

Manchester United s'est incliné sans discussion contre son rival de City sur un score de 3-0 ce dimanche. Les critiques fusent mais l'entraîneur relativise. Le club n'est plus que l'ombre de lui-même.

1/7 Ruben Amorim et Manchester United ont encaissé une lourde défaite dans le derby. Photo: CameraSport via Getty Images

Lino Dieterle

«Il y a eu des moments où j’aurais été en colère et frustré, mais je ne ressens tout simplement rien.» C’est par ces mots désabusés que Gary Neville, légende de Manchester United et consultant sur Sky, a commenté la défaite 3-0 des Red Devils contre le rival de la ville Manchester City ce dimanche. Ces propos montrent à quel point le géant anglais est tombé bas.

Dix mois après que l’entraîneur Ruben Amorim a été appelé en provenance du Sporting Lisbonne pour ramener United à son glorieux passé, la situation ressemble à un champ de ruine. Malgré des investissements estivaux de près de 250 millions de francs, Manchester United réalise son pire début de saison depuis 33 ans.

En 31 matches de Premier League sous la houlette du Portugais, les Red Devils n’ont remporté que huit victoires. Dans la longue histoire du club, seuls deux entraîneurs font moins bien. Le premier, Alfred Albut, a été entraîneur de 1892 à 1900, lorsque le club s’appelait encore Newton Heath. Le second, Alfred Duncan, a été en poste de 1932 à 1937. «Ce n’est pas une statistique que l’on devrait afficher à Manchester United», concède Ruben Amorim, interrogé par Sky à ce sujet.

«Il devrait se fâcher et se déchaîner»

Mais ce dernier affirme qu’il ne va pas pour autant revoir sa philosophie de jeu – un système 3-4-3 basé sur le pressing et la transition rapide. «J’accepte les résultats, mais nous jouons mieux que ce que les résultats montrent.» C’est pourquoi le Portugais voit aussi du positif dans la défaite 3-0 dans ce derby légendaire. Finalement, son équipe a concédé les buts trop facilement et n’a pas su exploiter ses propres chances comme elle l’aurait voulu.

Malgré trois nouveaux attaquants – Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko et Matheus Cunha ont coûté à eux trois environ 225 millions d’euros – l’offensive reste le point faible de son équipe. Le coach a néanmoins pris la défense de ses joueurs, expliquant qu’ils avaient tout donné. Une déclaration qui a fait bondir l’ancien joueur de United Roy Keane. «Il dit qu’il n’est pas trop en colère et qu’il est content de l’effort… mais ils viennent de perdre un derby 3-0! Il devrait être en colère et se déchaîner», a-t-il lancé.

Pour Gary Neville, ce n’est qu’une question de temps avant que l’entraîneur ne soit soumis à une pression accrue. Certes, la situation peut être relativisée par le fait que les deux défaites en championnat ont été concédées contre les favoris pour le titre, Arsenal et City. Mais Chelsea attend déjà les Red Devils lors de la prochaine journée. En cas de nouvelle défaite, le club risque de tomber dans la zone de relégation, ce qui pourrait faire vaciller le fauteuil d’Amorim.