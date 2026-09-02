La Premier League a explosé les records de dépenses avec 3,8 milliards de francs investis dans ce mercato estival! Manchester City décroche la palme avec notamment l'achat d'Enzo Fernandez pour 137 millions de francs.

La Premier League ne cesse pas sa frénésie dépensière. Les clubs anglais ont lâché la somme record de 3,8 milliards de francs pour acheter des nouveaux joueurs lors du mercato qui vient de s'achever.

La course aux nouveaux renforts s'est poursuivie jusqu'aux dernières heures mardi soir. Manchester City a conclu le transfert le plus coûteux en recrutant l'Argentin Enzo Fernandez, qui évoluait jusqu'alors chez son rival de Premier League, Chelsea, pour un montant estimé à 137 millions de francs.

L'été dernier, les vingt clubs de la première division anglaise avaient dépensé pour la première fois plus de trois milliards de livres sterling (3,3 milliards de francs), alors qu'il y a cinq ans, le montant total s'élevait encore à 1,13 milliard de livres.

Outre le transfert d'Enzo Fernandez, trois autres transferts ont franchi la barre des 100 millions de livres. Manchester City a recruté le milieu de terrain Elliot Anderson, de Nottingham Forest, pour 116 millions. Morgan Rogers a quitté Aston Villa pour Chelsea pour 117 millions. De son côté, Liverpool s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain sur un montant initial de 107 millions pour l'attaquant français Bradley Barcola. Le montant total de ce transfert pourrait monter jusqu'à 123 millions.

Transactions entre concurrents

La tendance à recruter chez ses concurrents directs s'est encore accentuée. Environ 38% de tous les transferts ont été effectués entre des clubs de Premier League, contre 30% l'été dernier. Et ces transferts au sein de la même ligue sont particulièrement coûteux: des indemnités de transfert de l'ordre de 50 millions de francs y sont presque la norme, même pour des joueurs qui ne sont pas les stars des clubs concernés.

L'entraîneur Enzo Maresca a pu prendre ses fonctions à Manchester City, où il succédait à Pep Guardiola, en disposant d'un budget généreux. Avec 458 millions de livres, les Citizens ont été les plus dépensiers. Chelsea a dépensé 349 millions pour satisfaire son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Du côté de Tottenham, qui a failli être relégué, le montant s'est élevé à 303 millions. Les promus Ipswich, Coventry City et Hull City ont investi au total plus de 400 millions de livres sterling.