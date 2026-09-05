Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
2
4
6
2
Arsenal FC
2
4
6
3
Hull City
2
3
6
4
Chelsea FC
2
2
6
5
Liverpool FC
3
2
5
6
Brentford FC
2
3
4
7
Newcastle United FC
2
2
4
8
Everton FC
2
2
4
9
Leeds United
2
1
4
10
Brighton & Hove Albion FC
2
3
3
11
Manchester United FC
2
1
3
12
Sunderland AFC
2
0
3
13
Ipswich Town
3
-4
3
14
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
2
-1
1
16
Fulham FC
2
-2
0
17
Coventry City
2
-4
0
18
Crystal Palace FC
2
-5
0
19
Aston Villa
2
-5
0
19
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0