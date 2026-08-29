DE
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Liverpool FC
Liverpool FC
Dès 13:30
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Liverpool FC
Liverpool FC
Dès 13:30
Vs
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
2
4
6
2
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
1
4
3
3
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
3
Brentford FC
Brentford FC
1
3
3
5
Everton FC
Everton FC
1
2
3
5
Hull City
Hull City
1
2
3
7
Chelsea FC
Chelsea FC
1
1
3
8
Ipswich Town
Ipswich Town
1
1
3
9
Leeds United
Leeds United
1
1
3
10
Liverpool FC
Liverpool FC
1
0
1
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
0
1
12
Fulham FC
Fulham FC
1
-1
0
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-1
0
13
Sunderland AFC
Sunderland AFC
1
-1
0
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
-1
0
16
Manchester United FC
Manchester United FC
1
-2
0
17
Coventry City
Coventry City
1
-3
0
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
-3
0
19
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
20
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
2
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Samuel
Barrott
Angleterre
Coup d’envoi
samedi
29 août 2026 à 13:30
Stade
Liverpool, Angleterre
Anfield
Capacité
61'276
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