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Ipswich Town
Ipswich Town
Dès 21:00
Liverpool FC
Liverpool FC
Ipswich Town
Ipswich Town
Dès 21:00
Vs
Liverpool FC
Liverpool FC
Premier League 2026/27
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Arbitre
Referee
Darren
England
Angleterre
Coup d’envoi
vendredi
04 septembre 2026 à 21:00
Stade
Ipswich, Angleterre
Portman Road Stadium
Capacité
30'017
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