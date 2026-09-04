Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
2
4
6
2
Arsenal FC
2
4
6
3
Hull City
2
3
6
4
Chelsea FC
2
2
6
5
Brentford FC
2
3
4
6
Newcastle United FC
2
2
4
7
Everton FC
2
2
4
8
Leeds United
2
1
4
9
Brighton & Hove Albion FC
2
3
3
10
Manchester United FC
2
1
3
11
Sunderland AFC
2
0
3
12
Ipswich Town
2
-2
3
13
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
2
-1
1
16
Fulham FC
2
-2
0
17
Coventry City
2
-4
0
18
Crystal Palace FC
2
-5
0
19
Aston Villa
2
-5
0
19
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0