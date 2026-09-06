Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
3
5
9
2
Hull City
3
3
7
3
Arsenal FC
2
4
6
4
Chelsea FC
2
2
6
5
Brentford FC
3
3
5
6
Liverpool FC
3
2
5
6
Newcastle United FC
3
2
5
8
Leeds United
3
1
5
9
Brighton & Hove Albion FC
3
3
4
10
Everton FC
2
2
4
11
Sunderland AFC
3
0
4
12
Manchester United FC
2
1
3
13
Crystal Palace FC
3
-4
3
13
Ipswich Town
3
-4
3
15
AFC Bournemouth
3
-1
2
16
Nottingham Forest
3
-1
2
17
Aston Villa
3
-5
1
17
Tottenham Hotspur FC
3
-5
1
19
Fulham FC
3
-3
0
20
Coventry City
3
-5
0