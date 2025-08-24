DE
Une passe lumineuse
Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest

Dan Ndoye brille en Premier League avec Nottingham Forest. L'attaquant suisse a délivré une passe décisive lors du match nul 1-1 contre Crystal Palace.
Publié: 17:16 heures
Dan Ndoye poursuit son excellent début de saison avec Nottingham Forest (archives).
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dan Ndoye s'adapte rapidement à la Premier League. Le Vaudois a délivré une passe décisive lors de sa 2e sortie avec Nottingham Forest dimanche, un match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1).

A l'origine de l'égalisation

Buteur de la tête lors de la victoire initiale de Forest contre Brentford le week-end dernier (3-1), Dan Ndoye a cette fois été à l'origine de l'égalisation de son équipe à Londres avant de céder sa place à la 71e. 

Alors que Palace avait ouvert le score en première mi-temps (37e Sarr), l'ancien joueur de Bologne a parfaitement lancé dans la profondeur son coéquipier Callum Hudson-Odoi, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-1 (57e).

Opposé à Brighton, Everton a de son côté fêté victorieusement ses débuts dans son nouveau stade, lequel a remplacé l'historique Goodison Park. Les Toffees ont battu les Seagulls 2-0 lors d'un match marqué par les deux assists délivrés par leur recrue Jack Grealish, qui a quitté Manchester City pour rejoindre le club de Liverpool cet été.

