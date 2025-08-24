Dan Ndoye s'adapte rapidement à la Premier League. Le Vaudois a délivré une passe décisive lors de sa 2e sortie avec Nottingham Forest dimanche, un match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1).
A l'origine de l'égalisation
Buteur de la tête lors de la victoire initiale de Forest contre Brentford le week-end dernier (3-1), Dan Ndoye a cette fois été à l'origine de l'égalisation de son équipe à Londres avant de céder sa place à la 71e.
Alors que Palace avait ouvert le score en première mi-temps (37e Sarr), l'ancien joueur de Bologne a parfaitement lancé dans la profondeur son coéquipier Callum Hudson-Odoi, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-1 (57e).
Opposé à Brighton, Everton a de son côté fêté victorieusement ses débuts dans son nouveau stade, lequel a remplacé l'historique Goodison Park. Les Toffees ont battu les Seagulls 2-0 lors d'un match marqué par les deux assists délivrés par leur recrue Jack Grealish, qui a quitté Manchester City pour rejoindre le club de Liverpool cet été.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur FC
2
5
6
3
Chelsea FC
2
4
4
4
Nottingham Forest
2
2
4
5
Liverpool FC
1
2
3
5
Manchester City FC
2
2
3
7
Sunderland AFC
2
1
3
8
Everton FC
2
1
3
9
AFC Bournemouth
2
-1
3
10
Brentford FC
2
-1
3
10
Burnley FC
2
-1
3
12
Leeds United
2
-4
3
13
Crystal Palace FC
2
0
2
13
Fulham FC
0:0
2
0
2
15
Newcastle United FC
1
0
1
16
Aston Villa
2
-1
1
16
Manchester United FC
0:0
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion FC
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers FC
2
-5
0
20
West Ham United FC
2
-7
0