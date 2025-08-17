Dan Ndoye déjà buteur avec Nottingham

Dernière mise à jour: il y a 29 minutes

Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en Premier League. L'attaquant vaudois a marqué un but pour Nottingham Forest lors de la victoire 3-1 sur Brentford.

Dan Ndoye est déjà chaud! Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Celui qui a quitté Bologne cet été a inscrit le deuxième but de son équipe à la 42e. L'ancien junior du LS a repris de la tête une passe précise de Morgan Gibbs-White. Il a été aligné durant 79 minutes

Les deux autres buts de Nottingham ont également été marqués avant la pause par l'attaquant néo-zélandais Chris Wood.

Arsenal bat Manchester United

De son côté, Arsenal a marqué rapidement puis résisté aux assauts répétés des attaquants de Manchester United (1-0) grâce à David Raya, dimanche à Old Trafford. C'était l'affiche de la première journée de Premier League.

Un corner de Declan Rice a été repris de la tête au second poteau par Riccardo Calafiori (13e) après une intervention ratée d'Altay Bayindir, le gardien turc préféré à André Onana, non retenu. Il s'agit du 31e but inscrit sur corner par Arsenal, spécialiste des coups de pied arrêtés, depuis le début de la saison 2023/2024 selon la Premier League.

La victoire permet aux Gunners d'effacer la prestation fantomatique de leur recrue majeure de l'été, l'avant-centre suédois Viktor Gyökeres. L'ex-buteur de Lisbonne, acheté 76 millions d'euros, n'a tenté aucun tir et n'a réussi que quatre passes en une heure.

Manchester United, à l'inverse, a montré un visage beaucoup plus enthousiasmant que la saison dernière, terminée à une médiocre 15e place, malgré la défaite.