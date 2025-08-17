Dan Ndoye déjà buteur avec Nottingham

Celui qui a quitté Bologne cet été a inscrit le deuxième but de son équipe à la 42e. L'ancien junior du LS a repris de la tête une passe précise de Morgan Gibbs-White. Il a été aligné durant 79 minutes
Les deux autres buts de Nottingham ont également été marqués avant la pause par l'attaquant néo-zélandais Chris Wood.
Arsenal bat Manchester United
De son côté, Arsenal a marqué rapidement puis résisté aux assauts répétés des attaquants de Manchester United (1-0) grâce à David Raya, dimanche à Old Trafford. C'était l'affiche de la première journée de Premier League.
Un corner de Declan Rice a été repris de la tête au second poteau par Riccardo Calafiori (13e) après une intervention ratée d'Altay Bayindir, le gardien turc préféré à André Onana, non retenu. Il s'agit du 31e but inscrit sur corner par Arsenal, spécialiste des coups de pied arrêtés, depuis le début de la saison 2023/2024 selon la Premier League.
La victoire permet aux Gunners d'effacer la prestation fantomatique de leur recrue majeure de l'été, l'avant-centre suédois Viktor Gyökeres. L'ex-buteur de Lisbonne, acheté 76 millions d'euros, n'a tenté aucun tir et n'a réussi que quatre passes en une heure.
Manchester United, à l'inverse, a montré un visage beaucoup plus enthousiasmant que la saison dernière, terminée à une médiocre 15e place, malgré la défaite.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
1
4
3
2
Sunderland AFC
1
3
3
2
Tottenham Hotspur FC
1
3
3
4
Liverpool FC
1
2
3
5
Nottingham Forest
1
2
3
6
Arsenal FC
1
1
3
7
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
7
Fulham FC
1
0
1
9
Aston Villa
1
0
1
9
Chelsea FC
1
0
1
9
Crystal Palace FC
1
0
1
9
Newcastle United FC
1
0
1
13
Everton FC
0
0
0
13
Leeds United
0
0
0
15
Manchester United FC
1
-1
0
16
AFC Bournemouth
1
-2
0
17
Brentford FC
1
-2
0
18
Burnley FC
1
-3
0
18
West Ham United FC
1
-3
0
20
Wolverhampton Wanderers FC
1
-4
0