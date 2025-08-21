Manuel Akanji, star de la défense suisse, fait l'objet de spéculations de transfert. Malgré les rumeurs d'un accord avec Galatasaray, le joueur de Manchester City affirme ne pas être informé. Son avenir reste incertain à l'approche de la fin du mercato.

1/6 Galatasaray s'intéresse de près à la star de la Nati Manuel Akanji, du moins selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Photo: Getty Images

Tobias Wedermann et Christian Finkbeiner

Les joueurs de l’équipe nationale suisse s’arrachent sur le marché des transferts cet été: à eux seuls, Granit Xhaka (Sunderland), Ardon Jashari (AC Milan), Dan Ndoye (Nottingham) et Simon Sohm (Fiorentina) ont généré plus de 100 millions d’euros en transferts. Depuis mardi, c’est Manuel Akanji, le patron de la défense de la Nati, qui alimente les rumeurs. Avec Manchester City, le Suisse a déjà remporté la Ligue des champions et deux titres de Premier League.

Galatasaray sur les rangs?

Le spécialiste italien du mercato Fabrizio Romano a annoncé que Galatasaray souhaitait recruter le défenseur de 30 ans en Süper Lig. Mercredi, il a même affirmé qu’un accord de 15 millions de livres avait été trouvé entre Manchester City et le club turc. Mais quelques heures plus tard, Manuel Akanji a lui-même réagi sur Instagram, commentant sous la publication du journaliste: «Je ne suis pas au courant.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Aucune offre transmise

Depuis, le post de Fabrizio Romano a été supprimé, semant encore plus de confusion. Selon les informations de Blick, ni Manchester City ni Galatasaray n’ont contacté le défenseur suisse. Fabrizio Romano, revenu partiellement sur ses propos, assure toutefois que Galatasaray devrait faire parvenir une offre à Manuel Akanji dans les prochaines 24 heures.

Reste à savoir si le joueur acceptera une telle proposition. Manuel Akanji est encore sous contrat pour deux saisons avec Manchester City et conserve donc toutes les cartes en main pour décider de son avenir. Dans la perspective d’une Coupe du monde capitale, un départ paraît peu probable. En revanche, l’effectif de City est très conséquent et des départs devraient intervenir d'ici à la fin du mercato.

Guardiola inquiet de la taille de son effectif

Après la première journée de Premier League contre Wolverhampton, Pep Guardiola a d’ailleurs pointé du doigt la situation: «Il y a trop de joueurs. J’aime avoir un effectif large pour être compétitif sur tous les tableaux, mais je ne veux pas devoir laisser des joueurs à la maison. Ce n’est pas sain. Ce n’est pas ainsi que l’on crée une bonne atmosphère pour réussir.»

Avec six défenseurs centraux sous contrat, Manchester City devra faire des choix. Reste à savoir si Manuel Akanji sera concerné. L’international suisse a prouvé, de Winterthour à Manchester, qu’il savait gérer avec clairvoyance sa carrière et ses étapes de progression. Son transfert réussi à City, bouclé lors de la deadline en 2022, a d’ailleurs montré sa capacité à frapper un grand coup jusque dans les ultimes minutes du mercato.