Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brighton & Hove Albion FC
1
4
3
2
Arsenal FC
1
3
3
2
Brentford FC
1
3
3
4
Everton FC
1
2
3
4
Hull City
1
2
3
6
Chelsea FC
1
1
3
7
Ipswich Town
1
1
3
7
Manchester City FC
1
1
3
9
Leeds United
1
1
3
10
Liverpool FC
1
0
1
10
Newcastle United FC
1
0
1
12
Fulham FC
1
-1
0
13
AFC Bournemouth
1
-1
0
13
Sunderland AFC
1
-1
0
15
Nottingham Forest
1
-1
0
16
Crystal Palace FC
1
-2
0
16
Manchester United FC
1
-2
0
18
Coventry City
1
-3
0
18
Tottenham Hotspur FC
1
-3
0
20
Aston Villa
1
-4
0