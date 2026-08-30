Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
2
4
6
2
Hull City
2
3
6
3
Newcastle United FC
2
2
4
4
Everton FC
2
2
4
5
Brighton & Hove Albion FC
1
4
3
6
Arsenal FC
1
3
3
6
Brentford FC
1
3
3
8
Chelsea FC
1
1
3
9
Ipswich Town
1
1
3
10
Leeds United
1
1
3
11
Liverpool FC
2
0
2
12
AFC Bournemouth
2
-1
1
12
Nottingham Forest
2
-1
1
14
Fulham FC
1
-1
0
15
Sunderland AFC
1
-1
0
16
Manchester United FC
1
-2
0
17
Aston Villa
1
-4
0
17
Coventry City
2
-4
0
19
Crystal Palace FC
2
-5
0
20
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0