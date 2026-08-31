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Aston Villa
Aston Villa
Dès 21:00
Arsenal FC
Arsenal FC
Aston Villa
Aston Villa
Dès 21:00
Vs
Arsenal FC
Arsenal FC
Premier League 2026/27
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Brighton & Hove Albion FC
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1
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Ligue des Champions
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Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jarred
Gillett
Australie
Coup d’envoi
lundi
31 août 2026 à 21:00
Stade
Birmingham, Angleterre
Villa Park
Capacité
43'205
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