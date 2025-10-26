Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
12
19
2
Sunderland AFC
9
4
17
3
Manchester City FC
8
11
16
4
Manchester United FC
9
1
16
5
AFC Bournemouth
8
3
15
6
Liverpool FC
9
2
15
7
Tottenham Hotspur FC
8
7
14
8
Chelsea FC
9
6
14
9
Crystal Palace FC
8
4
13
10
Brentford FC
9
0
13
11
Newcastle United FC
9
1
12
12
Aston Villa
8
0
12
13
Brighton & Hove Albion FC
9
-1
12
14
Everton FC
8
0
11
15
Leeds United
9
-5
11
16
Fulham FC
9
-5
8
17
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United FC
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
8
-11
2