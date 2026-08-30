Emiliano Martinez quitte Aston Villa pour Chelsea

Emiliano Martinez, champion du monde 2022, quitte Aston Villa pour rejoindre Chelsea. Le gardien argentin de 33 ans a signé un contrat de trois ans avec le club londonien.

ATS Agence télégraphique suisse

Emiliano Martinez (33 ans) quitte Aston Villa pour s'engager à Chelsea, dans une transaction estimée par les médias britanniques à moins de 9 millions d'euros. Le gardien de l'Argentine a signé un contrat de trois ans, a précisé la formation londonienne.

«Je donnerai 100% à chaque match, à chaque séance d'entraînement pour rendre le club, mes coéquipiers et les supporters fiers», a déclaré le champion du monde 2022 et finaliste du Mondial 2026 dans un communiqué de son nouveau club.

Emiliano Martinez retrouve donc Londres, où il a lancé sa carrière professionnelle sous les couleurs d'Arsenal (2012-2020), sans s'y imposer comme titulaire. Il a en revanche disputé quelque 300 matches avec Aston Villa, à un poste qui fait office de talon d'Achille pour les Blues depuis plusieurs années.

Aston Villa, où le Genevois Johan Manzambi s'est engagé cet été, perd à l'inverse un nouveau cadre après Lucas Digne, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Morgan Rogers et Ollie Watkins. La plupart de ces départs ont cependant été remplacés numériquement. Celui d'Emiliano Martinez avait été anticipé avec le recrutement du gardien japonais Zion Suzuki (24 ans).