Pep Guardiola va-t-il quitter Manchester City?

Sauf retournement de situation, Manchester City va laisser échapper le titre de Premier League à Arsenal. Pep Guardiola, le coach des Sky Blues, sera-t-il toujours sur le banc la saison prochaine? Le doute est permis.

Blick Sport

Cinq points de retard alors qu'il ne lui reste que deux matches à jouer. À moins qu'Arsenal ne «bottle» cela comme l'on dit en Angleterre (qu'on peut traduire par «craquer»), Manchester City va de nouveau finir deuxième de Premier League. Une anomalie pour l'entraîneur Pep Guardiola depuis son arrivée en Angleterre, voilà dix ans.

L'air de la Premier League lui plait-il encore? Rien n'est moins sûr puisque, selon plusieurs médias britanniques, l'Espagnol serait sur le départ. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2027, Pep Guardiola ne voudrait pas l'honorer.

La rumeur est telle que le nom de son successeur serait déjà connu. Ancien entraîneur de Chelsea et adjoint du Catalan à City, Enzo Maresca serait en pole position pour prendre la place sur le banc de Manchester.

Si cela se confirme, la pression sera énorme sur ses épaules. En dix ans à l'Etihad Stadium, Pep Guardiola a tout gagné. Six fois la Premier League mais, surtout la première Ligue des champions de l'histoire du club (2023). Au total, l'Espagnol a ramené 20 sacres au club citizen.