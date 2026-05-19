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La rumeur enfle
Pep Guardiola va-t-il quitter Manchester City?

Sauf retournement de situation, Manchester City va laisser échapper le titre de Premier League à Arsenal. Pep Guardiola, le coach des Sky Blues, sera-t-il toujours sur le banc la saison prochaine? Le doute est permis.
Publié: il y a 22 minutes
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Pep Guardiola va-t-il faire ses adieux à Manchester?
Photo: IMAGO/IPS
Blick Sport

Cinq points de retard alors qu'il ne lui reste que deux matches à jouer. À moins qu'Arsenal ne «bottle» cela comme l'on dit en Angleterre (qu'on peut traduire par «craquer»), Manchester City va de nouveau finir deuxième de Premier League. Une anomalie pour l'entraîneur Pep Guardiola depuis son arrivée en Angleterre, voilà dix ans.

L'air de la Premier League lui plait-il encore? Rien n'est moins sûr puisque, selon plusieurs médias britanniques, l'Espagnol serait sur le départ. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2027, Pep Guardiola ne voudrait pas l'honorer.

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La rumeur est telle que le nom de son successeur serait déjà connu. Ancien entraîneur de Chelsea et adjoint du Catalan à City, Enzo Maresca serait en pole position pour prendre la place sur le banc de Manchester.

Si cela se confirme, la pression sera énorme sur ses épaules. En dix ans à l'Etihad Stadium, Pep Guardiola a tout gagné. Six fois la Premier League mais, surtout la première Ligue des champions de l'histoire du club (2023). Au total, l'Espagnol a ramené 20 sacres au club citizen.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
Manchester City FC
36
43
77
3
Manchester United FC
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
9
Sunderland AFC
Sunderland AFC
37
-7
51
10
Chelsea FC
Chelsea FC
36
6
49
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
36
-9
38
18
West Ham United FC
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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