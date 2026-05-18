En bref
Arsenal est tout proche du titre de champion d'Angleterre. Les Gunners se sont imposés 1-0 face à Burnley ce lundi soir et prennent cinq points d'avance sur Manchester City, alors que l'équipe de Pep Guardiola n'a plus que deux matches à disputer.
Arsenal s'est rapproché du titre de champion d'Angleterre convoité depuis son dernier en 2004. Le leader de Premier League a obtenu un succès étriqué 1-0 contre l'avant-dernier Burnley lundi lors de la 37e journée.
Le leader londonien (82 points) sera officiellement sacré dès mardi si Manchester City (77 pts) ne bat pas Bournemouth. Si son dauphin s'impose, en revanche, il faudra finir le travail contre Crystal Palace, dimanche durant la 38e et dernière journée, quand City recevra Aston Villa au même moment.
En attendant, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League a assuré le strict minimum, lundi, face à une équipe déjà reléguée et qui se présentait avec un bilan calamiteux au coup d'envoi (une victoire dans ses 27 derniers matches en championnat). A noter que Zeki Amdouni a joué vingt minutes pour Burnley.
Encore un coup de pied arrêté gagnant
Arsenal a fait la différence sur un coup de pied arrêté («set piece» en anglais), sa spécialité: corner de Bukayo Saka et tête de Kai Havertz (37e), titularisé devant aux dépens de Viktor Gyökeres. Les supporters ont fait tourner leurs écharpes en l'air et chanté «Set Piece again olé olé», un refrain bien connu de l'antre des Gunners.
Ils n'ont pas eu plus à se mettre sous la dent, puisqu'un poteau a repoussé un tir de Leandro Trossard (15e), un centre-tir de Saka a frôlé le cadre (30e) et l'arbitre a repoussé les deux pénaltys réclamés par les Gunners en seconde période.
Le directeur du jeu a été en revanche très clément avec Havertz, à qui il a distribué un carton jaune pour un tacle sur la cheville d'un adversaire, à la limite de l'exclusion (67e). L'entraîneur Mikel Arteta, qui a hurlé de rage et de soulagement au coup de sifflet final, avait aligné quasiment son équipe-type.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
36
43
77
3
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Brentford FC
37
3
52
9
Sunderland AFC
37
-7
51
10
Chelsea FC
36
6
49
11
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
36
-9
38
18
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19