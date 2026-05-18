En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Arsenal est tout proche du titre de champion d'Angleterre. Les Gunners se sont imposés 1-0 face à Burnley ce lundi soir et prennent cinq points d'avance sur Manchester City, alors que l'équipe de Pep Guardiola n'a plus que deux matches à disputer.

ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal s'est rapproché du titre de champion d'Angleterre convoité depuis son dernier en 2004. Le leader de Premier League a obtenu un succès étriqué 1-0 contre l'avant-dernier Burnley lundi lors de la 37e journée.

Le leader londonien (82 points) sera officiellement sacré dès mardi si Manchester City (77 pts) ne bat pas Bournemouth. Si son dauphin s'impose, en revanche, il faudra finir le travail contre Crystal Palace, dimanche durant la 38e et dernière journée, quand City recevra Aston Villa au même moment.

En attendant, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League a assuré le strict minimum, lundi, face à une équipe déjà reléguée et qui se présentait avec un bilan calamiteux au coup d'envoi (une victoire dans ses 27 derniers matches en championnat). A noter que Zeki Amdouni a joué vingt minutes pour Burnley.

Encore un coup de pied arrêté gagnant

Arsenal a fait la différence sur un coup de pied arrêté («set piece» en anglais), sa spécialité: corner de Bukayo Saka et tête de Kai Havertz (37e), titularisé devant aux dépens de Viktor Gyökeres. Les supporters ont fait tourner leurs écharpes en l'air et chanté «Set Piece again olé olé», un refrain bien connu de l'antre des Gunners.

Ils n'ont pas eu plus à se mettre sous la dent, puisqu'un poteau a repoussé un tir de Leandro Trossard (15e), un centre-tir de Saka a frôlé le cadre (30e) et l'arbitre a repoussé les deux pénaltys réclamés par les Gunners en seconde période.

Le directeur du jeu a été en revanche très clément avec Havertz, à qui il a distribué un carton jaune pour un tacle sur la cheville d'un adversaire, à la limite de l'exclusion (67e). L'entraîneur Mikel Arteta, qui a hurlé de rage et de soulagement au coup de sifflet final, avait aligné quasiment son équipe-type.