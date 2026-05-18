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Le gouffre est trop grand!
Cette fois, le titre ne peut vraiment plus échapper à Arsenal

Arsenal s'est imposé sans briller face à Burnley
Publié: 18.05.2026 à il y a 34 minutes
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Leandro Trossard et Kai Havertz sont tout proches du titre de champion d'Angleterre.
Photo: Arsenal FC via Getty Images

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction

Arsenal est tout proche du titre de champion d'Angleterre. Les Gunners se sont imposés 1-0 face à Burnley ce lundi soir et prennent cinq points d'avance sur Manchester City, alors que l'équipe de Pep Guardiola n'a plus que deux matches à disputer.

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ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal s'est rapproché du titre de champion d'Angleterre convoité depuis son dernier en 2004. Le leader de Premier League a obtenu un succès étriqué 1-0 contre l'avant-dernier Burnley lundi lors de la 37e journée.

Le leader londonien (82 points) sera officiellement sacré dès mardi si Manchester City (77 pts) ne bat pas Bournemouth. Si son dauphin s'impose, en revanche, il faudra finir le travail contre Crystal Palace, dimanche durant la 38e et dernière journée, quand City recevra Aston Villa au même moment.

En attendant, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League a assuré le strict minimum, lundi, face à une équipe déjà reléguée et qui se présentait avec un bilan calamiteux au coup d'envoi (une victoire dans ses 27 derniers matches en championnat). A noter que Zeki Amdouni a joué vingt minutes pour Burnley.

Encore un coup de pied arrêté gagnant

Arsenal a fait la différence sur un coup de pied arrêté («set piece» en anglais), sa spécialité: corner de Bukayo Saka et tête de Kai Havertz (37e), titularisé devant aux dépens de Viktor Gyökeres. Les supporters ont fait tourner leurs écharpes en l'air et chanté «Set Piece again olé olé», un refrain bien connu de l'antre des Gunners.

Ils n'ont pas eu plus à se mettre sous la dent, puisqu'un poteau a repoussé un tir de Leandro Trossard (15e), un centre-tir de Saka a frôlé le cadre (30e) et l'arbitre a repoussé les deux pénaltys réclamés par les Gunners en seconde période.

Le directeur du jeu a été en revanche très clément avec Havertz, à qui il a distribué un carton jaune pour un tacle sur la cheville d'un adversaire, à la limite de l'exclusion (67e). L'entraîneur Mikel Arteta, qui a hurlé de rage et de soulagement au coup de sifflet final, avait aligné quasiment son équipe-type.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
Manchester City FC
36
43
77
3
Manchester United FC
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
9
Sunderland AFC
Sunderland AFC
37
-7
51
10
Chelsea FC
Chelsea FC
36
6
49
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
36
-9
38
18
West Ham United FC
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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