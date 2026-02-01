ATS Agence télégraphique suisse
Sunderland doit toujours composer sans Granit Xhaka en Premier League. Comme l'a annoncé samedi le promu, l'état de santé du capitaine de l'équipe de Suisse sera réévalué dans une semaine.
Avant le match à domicile de lundi contre Burnley, l'entraîneur Régis Le Bris a expliqué que son milieu de terrain allait mieux mais qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur le terrain. Le Français estime qu'il devra se passer de lui pendant encore environ trois semaines.
Granit Xhaka s'est blessé à une cheville à la mi-janvier contre Crystal Palace, ce qui l'oblige depuis à rester sur la touche. Il manquera donc probablement les retrouvailles avec son ancien club, Arsenal. Le week-end prochain, Sunderland se rendra en effet chez le leader.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City FC
23
26
46
3
Aston Villa
23
10
46
4
Chelsea FC
24
15
40
5
Liverpool FC
24
6
39
6
Manchester United FC
23
7
38
7
Fulham FC
23
0
34
8
Everton FC
24
-1
34
9
Brentford FC
23
3
33
10
Newcastle United FC
24
0
33
11
Sunderland AFC
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion FC
24
2
31
14
Tottenham Hotspur FC
23
2
28
15
Crystal Palace FC
23
-4
28
16
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United FC
24
-19
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
24
-30
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation