DE
FR

Pas totalement rétabli
Granit Xhaka au repos forcé encore plusieurs semaines

Toujours blessé à la cheville, Granit Xhaka manquera le match de Sunderland contre Burnley ce lundi. Le capitaine suisse, éloigné des terrains depuis mi-janvier, pourrait également rater la rencontre face à son ancien club Arsenal.
Publié: 10:02 heures
Granit Xhaka devrait manquer au moins les deux prochains matches de Sunderland
Photo: ASH ALLEN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sunderland doit toujours composer sans Granit Xhaka en Premier League. Comme l'a annoncé samedi le promu, l'état de santé du capitaine de l'équipe de Suisse sera réévalué dans une semaine.

Avant le match à domicile de lundi contre Burnley, l'entraîneur Régis Le Bris a expliqué que son milieu de terrain allait mieux mais qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur le terrain. Le Français estime qu'il devra se passer de lui pendant encore environ trois semaines.

Granit Xhaka s'est blessé à une cheville à la mi-janvier contre Crystal Palace, ce qui l'oblige depuis à rester sur la touche. Il manquera donc probablement les retrouvailles avec son ancien club, Arsenal. Le week-end prochain, Sunderland se rendra en effet chez le leader.

A lire aussi
Granit Xhaka et Sunderland freinent Manchester City
0-0 au Stadium of Light
Granit Xhaka et Sunderland freinent Manchester City
Qui va gagner la Coupe du monde 2026 de football?
Les grandes questions de 2026
Avec question bonus!
Qui va gagner la Coupe du monde 2026 de football?
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City FC
Manchester City FC
23
26
46
3
Aston Villa
Aston Villa
23
10
46
4
Chelsea FC
Chelsea FC
24
15
40
5
Liverpool FC
Liverpool FC
24
6
39
6
Manchester United FC
Manchester United FC
23
7
38
7
Fulham FC
Fulham FC
23
0
34
8
Everton FC
Everton FC
24
-1
34
9
Brentford FC
Brentford FC
23
3
33
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
24
0
33
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
24
2
31
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
23
2
28
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
23
-4
28
16
Leeds United
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United FC
West Ham United FC
24
-19
20
19
Burnley FC
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
24
-30
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus