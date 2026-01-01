DE
FR

0-0 au Stadium of Light
Granit Xhaka et Sunderland freinent Manchester City

Manchester City a été frustré jeudi par Sunderland (0-0), promu toujours invaincu cette saison à domicile, et se retrouve quatre points derrière le leader Arsenal à mi-parcours de la saison en Premier League.
Publié: 01.01.2026 à 23:03 heures
Sunderland et Granit Xhaka ont pris un point face à Manchester City ce jeudi.
Photo: Getty Images
L'équipe de Pep Guardiola (2e, 41 pts) perd du terrain sur Arsenal (1er, 45 pts), vainqueur mardi 4-1 du dernier membre du podium, Aston Villa (3e, 39 pts). Quant à Sunderland, le promu dirigé par Régis Le Bris occupe la septième place (29 pts) après 19 journées, soit la moitié du championnat.

Les Black Cats du capitaine Granit Xhaka ont encore livré une performance remarquable dans leur Stadium of Light, où ils avaient déjà tenus en échec Aston Villa (1-1) et Arsenal (2-2) plus tôt dans la saison. Il manquait pourtant leur défenseur Dan Ballard, blessé, et une demi-douzaine de joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations.

Le gardien néerlandais Robin Roefs s'est illustré en repoussant les tentatives d'Erling Haaland (37e), Savinho (48e) et Josko Gvardiol (65e). Il a aussi été sauvé par un hors-jeu sur un but de Bernardo Silva (7e), par Nordi Madueke sur un tir de Jérémy Doku (70e) et par un poteau (74e).

Manchester City restait sur six victoires d'affilée en championnat. Guardiola a été contraints de remplacer Savinho et Nico Gonzalez, blessés durant la rencontre et remplacés respectivement par Jérémy Doku et Rodri, deux revenants.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
19
25
45
2
Manchester City FC
Manchester City FC
19
26
41
3
Aston Villa
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool FC
Liverpool FC
19
4
33
5
Chelsea FC
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
19
2
29
8
Everton FC
Everton FC
19
0
28
9
Brentford FC
Brentford FC
19
2
27
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
19
1
27
11
Fulham FC
Fulham FC
19
-1
27
12
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
19
4
26
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
19
2
26
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
19
1
25
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
Leeds United
19
-7
21
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
19
-12
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
19
-17
14
19
Burnley FC
Burnley FC
19
-17
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
19
-29
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
