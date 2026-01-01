DE
FR

Leeds prend un point à Anfield
Premier accroc de l'année pour Liverpool

Liverpool a démarré l'année 2026 du mauvais pied jeudi à domicile contre Leeds (0-0).
Publié: il y a 8 minutes
1/2
Ekitike et Liverpool doivent se contenter d'un point face à Leeds.
Photo: PETER POWELL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le champion d'Angleterre fut incapable de convertir sa timide mais constante domination en véritables offensives menaçantes. Les Reds, quatrièmes avec 33 points, réduisent une toute petite partie de leur retard sur Aston Villa (3e avec 39 points), le dernier membre du podium qui a chuté lourdement 4-1 mardi sur la pelouse d'Arsenal (1er avec 45 points).

A Anfield, Liverpool a livré une prestation relativement insipide, sans étincelles si ce n'est sur le côté droit de l'attaque où Jeremie Frimpong était titulaire en l'absence de Mohamed Salah, parti à la Coupe d'Afrique des nations. Les meilleures occasions sont venues de Hugo Ekitiké (33e) et Virgil van Dijk (70e), mais leurs têtes ont manqué le cadre.

Liverpool a failli tout perdre en fin de match

Si Leeds - où Noah Okafor est entré en jeu à la 70e - s'est essentiellement cantonné à défendre, les Whites ont failli réaliser un coup parfait avec l'entrant Dominic Calvert-Lewin, buteur mais en position de hors-jeu (81e).

Le 16e de Premier League a enchaîné jeudi un sixième match sans défaite en championnat, une série difficile à prédire au regard de l'adversité rencontrée (Liverpool deux fois, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, Sunderland). Liverpool avait lui remporté ses trois derniers matches de Premier League. Ses prochains adversaires sont Fulham et Arsenal.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
19
25
45
2
Manchester City FC
Manchester City FC
18
26
40
3
Aston Villa
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool FC
Liverpool FC
19
4
33
5
Chelsea FC
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
18
2
28
8
Everton FC
Everton FC
19
0
28
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
19
1
27
10
Fulham FC
Fulham FC
19
-1
27
11
Brentford FC
Brentford FC
18
2
26
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
19
2
26
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
18
4
25
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
19
1
25
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
Leeds United
19
-7
21
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
19
-12
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
19
-17
14
19
Burnley FC
Burnley FC
19
-17
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
19
-29
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus