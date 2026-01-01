Premier accroc de l'année pour Liverpool

Le champion d'Angleterre fut incapable de convertir sa timide mais constante domination en véritables offensives menaçantes. Les Reds, quatrièmes avec 33 points, réduisent une toute petite partie de leur retard sur Aston Villa (3e avec 39 points), le dernier membre du podium qui a chuté lourdement 4-1 mardi sur la pelouse d'Arsenal (1er avec 45 points).
A Anfield, Liverpool a livré une prestation relativement insipide, sans étincelles si ce n'est sur le côté droit de l'attaque où Jeremie Frimpong était titulaire en l'absence de Mohamed Salah, parti à la Coupe d'Afrique des nations. Les meilleures occasions sont venues de Hugo Ekitiké (33e) et Virgil van Dijk (70e), mais leurs têtes ont manqué le cadre.
Liverpool a failli tout perdre en fin de match
Si Leeds - où Noah Okafor est entré en jeu à la 70e - s'est essentiellement cantonné à défendre, les Whites ont failli réaliser un coup parfait avec l'entrant Dominic Calvert-Lewin, buteur mais en position de hors-jeu (81e).
Le 16e de Premier League a enchaîné jeudi un sixième match sans défaite en championnat, une série difficile à prédire au regard de l'adversité rencontrée (Liverpool deux fois, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, Sunderland). Liverpool avait lui remporté ses trois derniers matches de Premier League. Ses prochains adversaires sont Fulham et Arsenal.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
19
25
45
2
Manchester City FC
18
26
40
3
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool FC
19
4
33
5
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
18
2
28
8
Everton FC
19
0
28
9
Crystal Palace FC
19
1
27
10
Fulham FC
19
-1
27
11
Brentford FC
18
2
26
12
Newcastle United FC
19
2
26
13
Tottenham Hotspur FC
18
4
25
14
Brighton & Hove Albion FC
19
1
25
15
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
19
-7
21
17
Nottingham Forest
19
-12
18
18
West Ham United FC
19
-17
14
19
Burnley FC
19
-17
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
19
-29
3