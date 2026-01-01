Un jeune joueur français grièvement blessé à Crans-Montana

Le FC Metz a annoncé jeudi soir qu’un de ses jeunes joueurs avait été grièvement blessé lors de l’incendie survenu dans un bar de Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An. Brûlé, le Messin a été transféré en Allemagne pour y être soigné.

Blick Sport

Le FC Metz a fait savoir qu’un de ses jeunes joueurs, Tahirys dos Santos, avait été grièvement blessé lors de l’incendie survenu dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, la nuit du Nouvel An. Le sinistre, particulièrement meurtrier, a coûté la vie à plus de 40 personnes et fait 115 blessés. Selon le club, le joueur de 19 ans souffre de brûlures graves et a été évacué par avion vers l’Allemagne, où il est actuellement pris en charge.

Le défenseur passait quelques jours de congé à la montagne avec des amis et logeait dans le chalet de l’un d’eux. Il devait retrouver le groupe messin ce vendredi pour la reprise des entraînements.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Lié au FC Metz par un contrat stagiaire, Tahirys dos Santos évolue principalement avec l’équipe réserve du club de Ligue 1, engagée en National 3, la cinquième division française. En décembre, il avait été appelé pour la première fois dans le groupe professionnel à l’occasion d’un 32e de finale de Coupe disputé à Biesheim, sans toutefois entrer en jeu.