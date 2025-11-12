Les minutes de silence n’ont désormais plus tout à fait leur place dans les stades de Premier League. Un groupe de travail sur les événements mondiaux (World Events Working Group, WEWG) a estimé, dans un rapport, que ces hommages avaient perdu de leur impact en raison de leur trop grande fréquence. Face à ce constat, les instances dirigeantes du football anglais ont décidé d’en restreindre l’usage.
Autre changement, il est désormais interdit d'entrer dans un stade de football anglais avec un drapeau d'un pays en guerre.
L'Angleterre veut éviter les polémiques
Selon The Times, les clubs auront à présent la liberté de décider eux-mêmes si une minute de silence doit être observée pour des événements «locaux» sans lien direct avec le football. En revanche, à l’échelle nationale, de telles démarches ne seront plus systématiquement organisées.
En adaptant cette coutume, le football anglais choisit de se recentrer sur l’aspect purement sportif et de prendre ses distances avec le champ politique. Véritable vecteur d’unité et de lien social, le football reste une caisse de résonance puissante, capable de porter un message comme peu d’autres domaines. Mais en renonçant à cet outil symbolique, il s’assure aussi d’éviter les polémiques.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
11
15
26
2
Manchester City FC
11
15
22
3
Chelsea FC
11
10
20
4
Sunderland AFC
11
4
19
5
Tottenham Hotspur FC
11
9
18
6
Aston Villa
11
3
18
7
Manchester United FC
11
1
18
8
Liverpool FC
11
1
18
9
AFC Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace FC
11
5
17
11
Brighton & Hove Albion FC
11
2
16
12
Brentford FC
11
0
16
13
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United FC
11
-3
12
15
Fulham FC
11
-4
11
16
Leeds United
11
-10
11
17
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United FC
11
-10
10
19
Nottingham Forest
11
-10
9
20
Wolverhampton Wanderers FC
11
-18
2