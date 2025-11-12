Estimant que les hommages étaient devenus trop fréquents et souvent liés à des événements, certes tragiques, mais d’ordre politique, les instances du football anglais ont décidé de restreindre les minutes de silence aux commémorations directement liées au football.

En Angleterre, les minutes du silence vont être revues à la baisse

Les minutes de silence, ici à Wembley, devront avoir une dimension footballistique désormais. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Les minutes de silence n’ont désormais plus tout à fait leur place dans les stades de Premier League. Un groupe de travail sur les événements mondiaux (World Events Working Group, WEWG) a estimé, dans un rapport, que ces hommages avaient perdu de leur impact en raison de leur trop grande fréquence. Face à ce constat, les instances dirigeantes du football anglais ont décidé d’en restreindre l’usage.

Autre changement, il est désormais interdit d'entrer dans un stade de football anglais avec un drapeau d'un pays en guerre.

L'Angleterre veut éviter les polémiques

Selon The Times, les clubs auront à présent la liberté de décider eux-mêmes si une minute de silence doit être observée pour des événements «locaux» sans lien direct avec le football. En revanche, à l’échelle nationale, de telles démarches ne seront plus systématiquement organisées.

En adaptant cette coutume, le football anglais choisit de se recentrer sur l’aspect purement sportif et de prendre ses distances avec le champ politique. Véritable vecteur d’unité et de lien social, le football reste une caisse de résonance puissante, capable de porter un message comme peu d’autres domaines. Mais en renonçant à cet outil symbolique, il s’assure aussi d’éviter les polémiques.