Le supporter de Manchester United Frank Ilett attendra encore pour se couper les cheveux. Le nul face à West Ham (1-1) mardi empêche les Red Devils d'atteindre leur cinquième victoire d'affilée.

Blick sport

Frank Ilett va devoir prendre son mal en patience. À l’origine d'un pari devenu viral, le supporter de Manchester United s’est juré de ne plus se couper les cheveux tant que les Red Devils n’enchaîneraient pas cinq victoires consécutives. Le match nul concédé mardi face à West Ham (1-1) repousse encore un peu plus son passage chez le coiffeur.

Sous la direction intérimaire de Michael Carrick, Manchester United avait pourtant retrouvé une dynamique encourageante, enchaînant quatre succès face à Manchester City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2) et Tottenham (2-0). La réception de West Ham devait être l’ultime étape vers la fameuse cinquième victoire.

Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Dominateurs dans la possession, les Mancuniens ont multiplié les tentatives en première période. Luke Shaw s’est procuré une belle occasion, tout comme Amad Diallo, sans parvenir à concrétiser. À la pause, le tableau d’affichage restait vierge.

Egalisation dans les arrêts de jeu

Au retour des vestiaires, West Ham a frappé contre le cours du jeu. Jarrod Bowen a débordé sur l’aile droite avant de servir Tomas Soucek dans la surface. Le milieu tchèque n’a pas tremblé pour ouvrir le score et faire douter Old Trafford.

Les Londoniens ont longtemps cru tenir leur exploit. Mais dans la sixième minute du temps additionnel, Bryan Mbeumo a déposé un centre précis sur le pied de Benjamin Sesko, qui a arraché l’égalisation et sauvé Manchester United d’une défaite frustrante. Ce partage des points a toutefois un goût amer. Sportivement, les Red Devils pourraient perdre du terrain dans la course au podium. Et symboliquement, le pari capillaire de Frank Ilett se prolonge encore un peu. Les tondeuses peuvent attendre.

