Manchester United arrache un point à West Ham

Un but de Benjamin Sesko dans les arrêts de jeu a permis à Manchester United de prendre un point sur la pelouse de West Ham. De son côté, Tottenham a encore perdu, cette fois face à Newcastle.

AFP Agence France-Presse

Manchester United a arraché un point dans le temps additionnel mardi à West Ham (1-1) pour préserver son invincibilité sous Michael Carrick, dans une Premier League où Chelsea s'est fait rattraper par le mal classé Leeds (2-2), à domicile.

Michael Carrick et Liam Rosenior, les nouveaux entraîneurs de Manchester Utd et Chelsea, écrivent décidément leur histoire en commun. Ils ont enchaîné quatre victoires successives pour leurs débuts en Premier League, avant d'être tenus en échec durant la 26e journée, à quelques minutes d'écart et au bout de scénarios opposés, cependant. Au classement, Manchester United (4e, 44 pts) et Chelsea (5e, 43 pts) restent voisins de classement, derrière Aston Villa (3e, 47 pts) qui reçoit Brighton mercredi.

A West Ham, les Red Devils et Carrick ont sauvé leur invincibilité grâce à un nouveau but de l'entrant Benjamin Sesko (96e, 1-1), déjà leur super-héros dans le temps additionnel contre Fulham (3-2) la semaine passée.

Ce point arraché permet d'entretenir la dynamique pour le successeur de Ruben Amorim, avant deux matches suivants plutôt abordables sur le papier (Everton et Crystal Palace).

Newcastle enfonce Tottenham

Tottenham a de son côté été battu 2-1 à Londres par une équipe de Newcastle plus entreprenante, même sans attaquant de pointe au coup d'envoi (Yoane Wissa et Nick Woltemade remplaçants).

Anthony Gordon, utilisé en faux numéro 9, a lancé Jacob Ramsay pour le but de la victoire (68e, 2-1), quatre minutes seulement après l'égalisation d'Archie Gray sur un corner (64e, 1-1).

La victoire apparaît méritée pour les Magpies d'Eddie Howe, dos au mur après trois défaites successives en championnat, mais qui ont affiché des intentions offensives d'entrée au Tottenham Hotspur Stadium.

Les locaux, à l'inverse, ont terminé la partie sous les sifflets nourris de leurs supporters, furieux après ce huitième match sans victoire en Premier League. Les Spurs de Thomas Frank, seizièmes au classement, auront une montagne à gravir lors de la prochaine journée face à Arsenal, le leader et leur ennemi intime