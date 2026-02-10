Frank Ilett, fan de Manchester United, attend cinq victoires consécutives pour enfin se couper les cheveux. Ce mardi 10 février, le choc contre West Ham pourrait clôturer ce drôle de défi suivi par un million d’abonnés.

Il s’est fait un nom… en ne touchant plus à sa chevelure. Depuis le 5 octobre 2024, Frank Ilett, supporter de Manchester United connu sur Instagram sous le pseudo The United Strand, s’est juré de ne plus se couper les cheveux tant que les Red Devils n’enchaîneraient pas cinq victoires de suite. Un défi lancé «pour amener un peu d’humour et de positivité» pendant une période compliquée du club, devenu un phénomène suivi par plus d'un million d’abonnés.

Seize mois plus tard, l’histoire arrive (peut-être) à son dénouement. Manchester United reste sur quatre succès consécutifs sous l’intérim de Michael Carrick, une série inédite depuis le début du challenge. Michael Carrick a d’ailleurs reconnu être au courant de cette «hair story», «alerté» par ses enfants, tout en promettant de ne pas en faire un sujet de vestiaire.

Choc face à West Ham

Ce mardi 10 février (coup d’envoi à 20h15 GMT, 21h15 en Suisse), United se rend au London Stadium pour affronter West Ham en Premier League. En cas de cinquième victoire consécutive, Frank Ilett ira enfin chez le coiffeur – et ce, devant sa communauté, puisqu’un watchalong est prévu. Sinon, sa mèche continuera de pousser, telle un baromètre capillaire reflétant l’irrégularité mancunienne. Et si la victoire venait à se concrétiser, Frank Ilett a déjà invité sa communauté à décider de sa prochaine coupe.

Pour Manchester United, l’enjeu dépasse évidemment la frange: une nouvelle victoire confirmerait la dynamique retrouvée et installerait Michael Carrick dans un rôle de détonateur inattendu. Pour Internet, en revanche, la soirée a déjà un goût de rendez-vous: voir si, cette fois, le football aura vraiment le dernier mot sur la coiffure la plus célèbre du moment.