Manchester United s'intéresse à Sandro Tonali. Le milieu de terrain italien de Newcastle pourrait remplacer Casemiro, qui quittera le club de Premier League cet été.

Manchester United a un coéquipier de Fabian Schär dans le viseur

Manchester United a un coéquipier de Fabian Schär dans le viseur

Manuela Bigler

Un autre club s'intéresse fortement à Sandro Tonali. Le milieu de terrain de 25 ans de Newcastle United a déjà attiré l'attention de la Juventus, de Manchester City et d'Arsenal, et selon les médias anglais, Manchester United souhaiterait désormais engager l'Italien.

Sandro Tonali serait l'un des principaux candidats à la succession de Casemiro, qui quittera Manchester United cet été à la fin de son contrat. Le club de Premier League a récemment annoncé que le contrat du Brésilien ne serait pas prolongé.

Une indemnité de transfert élevée

L'engagement de Sandro Tonali devrait toutefois coûter cher. L'international italien a disputé les 25 matches de championnat cette saison et fait partie des piliers absolus de Newcastle, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Selon les médias, les Magpies demanderaient 115 millions d'euros en cas de transfert.

Le fait que le joueur de 25 ans souhaite absolument disputer la Champions League pourrait plaider en faveur d'un transfert à Manchester. Actuellement, Newcastle occupe la 12e place de la Premier League et, avec onze points de retard, est loin de la quatrième place qui lui permettrait d'accéder à la compétition reine - une place actuellement occupée par Manchester United.

Newcastle avait recruté Sandro Tonali en 2023 pour environ 60 millions d'euros en provenance de Milan. Il a disputé jusqu'à présent 94 matchs officiels avec les Geordies, inscrivant sept buts et délivrant huit passes décisives.



