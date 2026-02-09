DE
Une somme record de transfert en vue?
Manchester United a un coéquipier de Fabian Schär dans le viseur

Manchester United s'intéresse à Sandro Tonali. Le milieu de terrain italien de Newcastle pourrait remplacer Casemiro, qui quittera le club de Premier League cet été.
Le milieu de terrain de Newcastle Sandro Tonali suscite l'intérêt de Manchester United.
Photo: UEFA via Getty Images
Manuela Bigler

Un autre club s'intéresse fortement à Sandro Tonali. Le milieu de terrain de 25 ans de Newcastle United a déjà attiré l'attention de la Juventus, de Manchester City et d'Arsenal, et selon les médias anglais, Manchester United souhaiterait désormais engager l'Italien.

Sandro Tonali serait l'un des principaux candidats à la succession de Casemiro, qui quittera Manchester United cet été à la fin de son contrat. Le club de Premier League a récemment annoncé que le contrat du Brésilien ne serait pas prolongé.

Une indemnité de transfert élevée

L'engagement de Sandro Tonali devrait toutefois coûter cher. L'international italien a disputé les 25 matches de championnat cette saison et fait partie des piliers absolus de Newcastle, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Selon les médias, les Magpies demanderaient 115 millions d'euros en cas de transfert.

Le fait que le joueur de 25 ans souhaite absolument disputer la Champions League pourrait plaider en faveur d'un transfert à Manchester. Actuellement, Newcastle occupe la 12e place de la Premier League et, avec onze points de retard, est loin de la quatrième place qui lui permettrait d'accéder à la compétition reine - une place actuellement occupée par Manchester United.

Newcastle avait recruté Sandro Tonali en 2023 pour environ 60 millions d'euros en provenance de Milan. Il a disputé jusqu'à présent 94 matchs officiels avec les Geordies, inscrivant sept buts et délivrant huit passes décisives.


Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City FC
Manchester City FC
25
27
50
3
Aston Villa
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United FC
Manchester United FC
25
10
44
5
Chelsea FC
Chelsea FC
25
17
43
6
Liverpool FC
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
Everton FC
25
0
37
9
Sunderland AFC
Sunderland AFC
25
-2
36
10
Fulham FC
Fulham FC
25
-2
34
11
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
25
-3
34
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
25
-1
33
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
25
1
31
15
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
25
0
29
16
Leeds United
Leeds United
25
-9
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United FC
West Ham United FC
25
-17
23
19
Burnley FC
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
25
-32
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
