Premier but de la saison pour Fabian Schär

Fabian Schär a retrouvé le chemin des filets, et avait visiblement un message à faire passer.
Photo: Getty Images
Victime dernièrement d'une commotion, Schär a marqué de la tête à la 24e sur un centre de Sandro Tonelli. Il s'agit du 22e but de l'ancien international helvétique pour Newcastle en 238 matches.
À noter que Liverpool est éliminé. Le champion d'Angleterre s'est incliné 3-0 à domicile face à Crystal Palace, enregistrant ainsi sa cinquième défaite consécutive en championnat ou en Coupe.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
9
13
22
2
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Tottenham Hotspur FC
9
10
17
4
Sunderland AFC
9
4
17
5
Manchester City FC
9
10
16
6
Manchester United FC
9
1
16
7
Liverpool FC
9
2
15
8
Aston Villa
9
1
15
9
Chelsea FC
9
6
14
10
Crystal Palace FC
9
3
13
11
Brentford FC
9
0
13
12
Newcastle United FC
9
1
12
13
Brighton & Hove Albion FC
9
-1
12
14
Everton FC
9
-3
11
15
Leeds United
9
-5
11
16
Burnley FC
9
-5
10
17
Fulham FC
9
-5
8
18
Nottingham Forest
9
-12
5
19
West Ham United FC
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
9
-12
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation