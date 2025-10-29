Fabian Schär a marqué son premier but de la saison. Le défenseur de Newcastle a ouvert le score lors de la victoire 2-0 contre Tottenham en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise.

Premier but de la saison pour Fabian Schär

Fabian Schär a retrouvé le chemin des filets, et avait visiblement un message à faire passer. Photo: Getty Images

Victime dernièrement d'une commotion, Schär a marqué de la tête à la 24e sur un centre de Sandro Tonelli. Il s'agit du 22e but de l'ancien international helvétique pour Newcastle en 238 matches.

À noter que Liverpool est éliminé. Le champion d'Angleterre s'est incliné 3-0 à domicile face à Crystal Palace, enregistrant ainsi sa cinquième défaite consécutive en championnat ou en Coupe.