Les Gunners prennent Eze
Arsenal double Tottenham à la dernière minute pour s'offrir une star

Arsenal a conclu un accord avec Crystal Palace pour Eberechi Eze, devançant Tottenham à la dernière minute. Le transfert, estimé à plus de 60 millions de francs suisses, intervient suite à la blessure de Kai Havertz.
Publié: 13:01 heures
L'Anglais va quitter Crystal Palace pour l'Emirates Stadium.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Pendant des semaines, Arsenal était sur la piste de la star de Crystal Palace, Eberechi Eze (27 ans). Mais les Gunners étaient sur le point d’abandonner leur projet. Pendant ce temps, leur rival de toujours, Tottenham, a entamé des discussions pour recruter l’international anglais, douze fois titulaire. Il y a deux jours, des informations laissaient entendre que le transfert du joueur vers les Spurs était presque finalisé.

Mais gros retournement de situation ce mercredi soir. Selon les médias anglais, Arsenal aurait surclassé son rival du Nord de Londres à la dernière minute et conclu un accord avec Crystal Palace pour un peu plus de 60 millions de francs suisses. Un accord a également été trouvé avec le joueur, sorti du centre de formation d’Arsenal en junior.

La raison de ce revirement est la blessure au genou de Kai Havertz, qui, selon «The Athletic», tiendra l’Allemand éloigné des pelouses pour une durée indéterminée. Avec Eze, les Gunners s’offrent donc un remplaçant coûteux, au grand dam de leur ennemi juré.

