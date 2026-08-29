Dan Ndoye marque à Anfield, Nottingham obtient le nul

Dan Ndoye brille à Anfield! L'ailier vaudois a inscrit le premier but de Nottingham Forest face à Liverpool samedi. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 2-2 après un match spectaculaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Nottingham Forest a obtenu un nul 2-2 sur la pelouse de Liverpool samedi lors de la deuxième journée de Premier League. Le Vaudois Dan Ndoye a ouvert la marque pour les hommes d'Oliver Glasner.

L'ailier international suisse a trompé le portier des Reds Alisson d'un plat du pied droit à la 24e minute. Il a profité d'un décalage de Morgan Gibbs-White, au terme d'une action anodine initiée par un long dégagement du gardien Matz Sels, action sur laquelle la défense de Liverpool a paru bien empruntée.

Liverpool n'a rien lâché devant son public. La troupe du coach Andoni Iraola a égalisé une première fois à la 60e, six minutes avant la sortie de Dan Ndoye, par l'intermédiaire d'Alexander Isak. A nouveau menés après un penalty transformé par Morgan Gibbs-White à la 70e, les Reds ont recollé à 2-2 sur une réussite de Victor Muñoz (82e).

Meilleur joueur de son équipe samedi, Dan Ndoye s'était déjà très rapidement illustré la saison dernière, inscrivant même un but dès son premier match sous le maillot de Forest en Premier League face à Brentford. Mais cette réussite était demeurée la seule pour lui dans le championnat 2025/26.